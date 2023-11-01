«Исламский джихад» нанес удары по Тель-Авиву и Ашкелону

Фото: Chen Junqing/XinHua/Global Look Press

Боевики бригады «Сарая Аль-Кудс», представляющей военное крыло палестинской группировки «Исламский джихад» (движение признано в РФ террористическим, деятельность запрещена), объявили о запуске ракет по Ашкелону и Тель-Авиву, передает ТАСС. По данным пресс-службы Армии обороны Израиля, в городе Ашкелон на юге Израиля объявлена воздушная тревога.

Представители палестинского движения заявили, что ракетный обстрел является ответом на действия ЦАХАЛ. В частности, так организация отреагировала на «массовые убийства» мирных палестинцев.

Ранее ВВС Израиля в ходе расширенных наземных операций нанесла удары по 300 военным целям палестинского движения ХАМАС в секторе Газа. За сутки были уничтожены противотанковые и ракетные пусковые установки в шахтах, а также военные комплексы в туннелях. Также израильские военные во время боевых действий столкнулись с палестинскими радикалами, которые вели по ним огонь из пулеметов и противотанковыми ракетами, сообщила армейская пресс-служба. Там уточнили, что успешно ликвидировали бойцов ХАМАС и нанесли несколько авиаударов по объектам группировки.

До этого пресс-служба премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху сообщила, что военная операция ЦАХАЛ в секторе Газа вступила в третью фазу. По уточнению представителей канцелярии, этот этап включает в себя расширение наземных операций в анклаве.