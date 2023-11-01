Боливия разорвала дипломатические связи с Израилем

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Правительство Боливии разрывает дипломатические отношения с Израилем, сообщил во вторник замглавы МИД Фредди Мамани. По его словам, причиной таких мер стали действия Тель-Авива в секторе Газа.

Боливия решила разорвать дипломатические отношения с Израилем, — сказал Мамани.

Бывший президент страны, лидер боливийской левой партии «Движение к социализму» Эво Моралес две недели назад заявил, что правительству Боливии следует разорвать всякие отношения с Израилем. По словам политика, Тель-Авив устроил геноцид палестинского народа, за массовые убийства мирных жителей Израилю следует присвоить статус страны-террориста.

Накануне в ЦАХАЛ подтвердили, что Израиль нанес удар по лагерю беженцев Джебалия в секторе Газа. По словам военнослужащих, целью был командир палестинского движения ХАМАС, который «прятался за спинами мирных жителей». Многочисленные жертвы, среди которых множество детей и женщин, представитель Вооруженных сил назвал «трагедией войны».

Ранее в результате израильских авиаударов по лагерю беженцев Джебалия в секторе Газа 400 человек получили ранения или погибли. В ведомстве отметили, в лагере разорвалось по меньшей мере шесть авиабомб, был полностью разрушен жилой квартал беженцев. По данным МВД, среди жертв большое число женщин и детей.