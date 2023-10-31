«США не хватит мужества воевать с нами»: интервью с иранским парламентарием Иранский депутат Джалалзаде: США не решатся на войну с Исламской Республикой

Фото: Iranian Army Office/Keystone Press Agency/Global Look Press

Военные учения иранской армии

Делегация парламента Ирана прибыла в минувшие выходные в Москву. Глава делегации Вахид Джалалзаде в понедельник заявил, что парламенты двух стран должны объединить усилия, чтобы остановить военные действия Израиля против мирных жителей Палестины. Тем временем из Вашингтона пришла новость о том, что США попросили Иран проявить сдержанность на фоне обострения ситуации на Ближнем Востоке. Какой ответ дадут в Тегеране на эту просьбу и какова вероятность вооруженного конфликта США с Ираном? Об этом глава постоянной комиссии по национальной безопасности и внешней политике парламента Исламской Республики Вахид Джалалзаде рассказал в интервью NEWS.ru.

«Конфликт управляется американским командованием»

— Президент Ирана Ибрахим Раиси заявил, что Израиль пересек «красные линии». По его словам, это может привести к принятию соответствующих мер. Господин Джалалзаде, что мог иметь в виду глава государства?

— Наши власти неоднократно заявляли: Тегеран не знает, как долго силы сопротивления в регионе будут терпеть такую ситуацию. Мы не можем их заставить ждать. Сразу после этого американцы обратились к нам с просьбой не вступать в конфликт вокруг Газы.

Однако мы осознаем, что сейчас конфликт управляется американским командованием. Мы также понимаем, что американцы действуют вразрез со своими же собственными публичными призывами, адресованными нам. В таком случае они не должны ожидать, что Исламская Республика не примет соответствующих мер. Мы не будем следовать таким просьбам. Верховный лидер Ирана также подчеркнул, что после недавних событий мы не будем просить какие-либо группировки остановить свои действия, потому что не контролируем их.

Фото: ТАСС/Kremlin.ru Президент Ирана Ибрахим Раиси

«Израильский режим хочет втянуть Иран в конфликт»

— В таком случае какие действия планирует предпринять Тегеран?

— Мы инициировали сбор президентов стран — участниц Организации исламского сотрудничества, а также Межпарламентской ассамблеи в Анголе. Мы блокировали там предложение Израиля о резолюции, нацеленной против палестинского народа. Основной вопрос на повестке — это собрать председателей парламентов стран, поддерживающих Палестину.

Но следует отметить, что израильский режим сейчас чувствует себя уязвимым, поэтому он пытается увеличить уровень опасности в регионе. Уверен, что первой страной, заинтересованной в участии Ирана в конфликте, станет Израиль — он хочет втянуть нас. Однако Исламская Республика считает, что нет необходимости вовлекаться в эту войну.

Палестинцы могут добиться создания государства через референдум.

— Каков ваш взгляд как представителя Исламской Республики Иран на пути разрешения палестино-израильского конфликта? Ведь европейские страны и США блокируют резолюцию о прекращении огня.

— Прежде всего необходимо немедленно прекратить все бесчеловечные действия израильтян против палестинского народа и полностью выполнить уже принятые резолюции ООН.

Наша инициатива состоит в том, чтобы палестинцы — включая иудеев, христиан и мусульман, коренных жителей этих территорий и их потомков — сами решали судьбу своего государства через референдум под покровительством ООН. Самим палестинцам должно быть дано право на самоопределение.

— По какому сценарию тогда после референдума должны развиваться события?

— Цель — определить форму государства. Сейчас более 100 тысяч палестинцев стали беженцами, переселились в другие страны, но они все равно остаются коренными палестинцами.

Если существующее Государство Израиль не в состоянии обеспечить безопасность своего населения, если с первого дня своего образования его конфликт с другими народами только растет, значит, оно не может быть государством для всех коренных палестинцев.

Оно явно не выполняет резолюции Совета Безопасности ООН, а значит, план создания двух государств на сегодня нереализуем. Вот почему мы не признаем Израиль как государство — ведь именно этот режим вытеснил палестинцев с их земли. На территории Палестины жили евреи, христиане и мусульмане, но их выселили.

Теперь именно коренные палестинцы должны самостоятельно решать свою судьбу. Реализация идеи двух государств уже невозможна. Необходимо собрать всех коренных палестинцев и узнать через референдум их мнение о предпочитаемой форме государства.

Фото: Елена Васильченко/NEWS.ru Вахид Джалалзаде

«Ударить по Ирану и убежать у США не получится»

— В связи с гуманитарной катастрофой в секторе Газа Израиль предлагает его жителям эвакуироваться. Но соседний Египет не принимает палестинцев. Может ли Иран в будущем принять беженцев?

— Израильтяне все равно не разрешат беженцам переселиться в Иран. Но наша цель состоит в том, чтобы палестинцы остались на своей родной земле. А израильтяне хотят воспользоваться ситуацией, чтобы стереть​ палестинцев с лица земли. Мы не должны позволить им это сделать.

Мы работаем над прекращением боевых действий в секторе Газа и отправляем гуманитарную помощь. ООН приняла резолюцию о прекращении огня. Мы договорились с Египтом об отправке гуманитарной помощи через море, а также об использовании их воздушного пространства.

— Может ли вспыхнуть война между Ираном и США?

— Мы считаем, что у американцев недостаточно мужества, чтобы начать конфликт против нас. Естественно, они стремятся к этому, но не способны. У нас есть поговорка — и наш Верховный лидер ее повторил, — что ударить и убежать не получится.

За все время после Второй мировой войны ни одна из американских военных баз не становилась объектом военных действий. Но Иран несколько лет назад наносил ракетные удары по американским военным базам. Кроме того, был сбит американский беспилотник над Персидским заливом. Ни один из американских авианосцев не может войти в эти воды без нашего разрешения. Так что американцы никогда не решатся на войну с Ираном.

«Мы остановили антипалестинскую резолюцию»

— Господин Джалалзаде, каковы цели визита вашей делегации в Россию?

— После известных событий в Палестине мы приложили максимум усилий для поддержки палестинского народа, в том числе через парламентскую среду. Мы пригласили послов исламских стран в парламент и провели действительно очень полезную встречу. Все эти усилия направлены на то, чтобы совместными усилиями остановить действия израильской армии.

В качестве председателя комиссии я отправил несколько писем своим коллегам, в том числе и в европейские страны. Призвал их поддерживать палестинский народ с тем, чтобы израильский режим прекратил военные действия против палестинцев. Кроме того, наш парламент направил две делегации. [А также призвал] провести переговоры со своим коллегами. Первую делегацию возглавляет мой заместитель — она посещает Ирак, Ливию и Иорданию. Вторую возглавляю я. Мы посещаем Россию, Турцию и Катар.

Цель поездки — объединить усилия парламентских структур, чтобы остановить военные действия против мирных людей. Одновременно с моей поездкой в Россию в Анголе заседала и ассамблея Межпарламентского союза. Израильтяне пытались там принять антипалестинскую резолюцию. Но мы — путем межпарламентских усилий — остановили это.

Фото: Khaled Omar/XinHua/Global Look Press Разрушенные дома в секторе Газа

«Вместе с Россией помешали американской политике в Сирии»

— Конечно же, нельзя не отметить, что Израиль пытается узаконить свои безжалостные действия за счет поддержки со стороны Европы. На прошлой неделе я провел ряд встреч, в том числе с господином Исмаилом Ханией, руководителем ХАМАС, и с другими коллегами из руководства Катара.

Когда мы ведем переговоры, то пытаемся помешать этому бесчеловечному курсу Израиля на международной арене. В Госдуме я провел встречу с вице-спикером Александром Бабаковым и главой комитета по международным делам Леонидом Слуцким. Встречи прошли плодотворно. Я поблагодарил за то, что они поддержали палестинский народ своими высказываниями. Я также поблагодарил за то, что Россия использовала свое право вето в Совбезе ООН и не допустила принятия американской резолюции.

Я сказал российским коллегам: «Мы боролись вместе в Сирии плечом к плечу и помешали там американской политике, мы можем и здесь прекратить такую же безжалостную политику в вопросе Палестины и еще раз установить мир и безопасность в одной из стран Ближнего Востока».

Я также привез послание председателя иранского парламента в адрес председателя Госдумы Вячеслава Володина. Мы просим своих коллег поддерживать палестинский народ. Естественно, мы призываем и помогать отправкой гуманитарной помощи, особенно тем людям, что оказались в катастрофической ситуации.

Кроме того, мы выдвинули инициативу — собрать заинтересованных председателей парламентов тех стран, которые поддерживают Палестину, чтобы обсудить этот вопрос окончательно. Думаю, это произойдет или в Москве, или в Тегеране. У меня еще запланированы встречи в Совете Федерации и в МИД — с заместителем главы ведомства.

— Будут ли подписаны по итогам встреч какие-нибудь декларации?

— Нет, ничего подписывать пока не будем. Это просто срочная поездка в целях согласования действий.



Но помимо этого вопроса о Газе, мы еще обсудили двусторонние вопросы, в том числе продление коридора «Север — Юг», строительство железнодорожного участка, которое Россия собирается финансировать. И еще два документа о сотрудничестве с РФ. В первом документе речь идет о сотрудничестве в сфере кибернетики и информационной безопасности. А второй — соглашение о культурном сотрудничестве между нашими странами, это тоже в Иране находится в процессе ратификации.

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