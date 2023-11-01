Российский посол оценил вероятность конфликта между Израилем и Ливаном Посол Рудаков оценил вероятность конфликта между Израилем и Ливаном в 50 на 50

Фото: Ayal Margolin/XinHua/Global Look Press

Армия обороны Израиля

Вероятность того, что между Израилем и Ливаном начнется полноценный конфликт, оценивается в 50 на 50, заявил посол России в Ливане Александр Рудаков в эфире телеканала «Россия 24». По его словам, все зависит от дальнейшего развития палестино-израильского противостояния.

Шансы, наверное, остаются 50 на 50. В Ливане, кстати говоря, на всякий случай готовятся к худшему, — сказал дипломат.

По его словам, наземная операция Израиля показывает настрой Тель-Авива на дальнейшую эскалацию, что может привести к «эффекту домино» и по отношению к Ливану. Однако, отмечает он, есть и вероятность того, что конфликт останется очаговым в пределах допустимой самообороны с обеих сторон.

Ранее премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху заявил, что война с палестинским движением ХАМАС будет продолжаться до полной победы страны и выполнения всех поставленных задач. Также политик признал, что Израиль уже понес «болезненные потери».

До этого Нетаньяху сообщил, что военная операция Израиля в секторе Газа вступила в третью фазу, которая включает в себя расширение наземных операций. Перед ЦАХАЛ по-прежнему стоит четкая цель — уничтожение управленческого и военного потенциала ХАМАС, добавил политик.