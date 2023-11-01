Нетаньяху рассказал, как долго Израиль будет вести тяжелую войну с ХАМАС Нетаньяху: тяжелая война с ХАМАС будет продолжаться до победы Израиля

Фото: Ilia Yefimovich/dpa/Global Look Press

Биньямин Нетаньяху

Израиль ведет тяжелую и долгую войну с палестинским движением ХАМАС, написал в своем аккаунте в Twitter (X) премьер-министр страны Биньямин Нетаньяху. По его словам, она будет продолжаться до полной победы страны и выполнения всех поставленных задач. Вместе с тем политик признал, что Израиль уже понес «болезненные потери».

У нас тяжелая война. Это будет долгая война. У нас есть важные достижения, но есть и болезненные потери. Мы продолжим, пока не выполним задачу, мы продолжим до победы, — написал Нетаньяху.

Ранее премьер-министр заявил, что борьба с ХАМАС является войной всего просвещенного мира. Он также поблагодарил лидеров европейских стран, которые приняли решение оказать Израилю безоговорочную поддержку.

Ранее Нетаньяху сообщил, что военная операция Израиля в секторе Газа вступила в третью фазу. По его словам, этот этап включает в себя расширение неземных операций. Перед Армией обороны Израиля по-прежнему стоит четкая цель — уничтожение управленческого и военного потенциала ХАМАС, добавил политик. По словам премьера, в ходе нового этапа также появится возможность освобождения заложников, и ЦАХАЛ не упустит этот шанс.