В Палестине рассказали о желаемом решении проблемы сектора Газа Бывший член ФАТХ Шибли: резолюции ООН по Палестине должны быть выполнены

Фото: Agoes Rudianto/ZUMAPRESS.com/Global Lookl Press

Палестинцы не заинтересованы в тех вариантах послевоенного устройства сектора Газа, которые сейчас рассматривают США и Израиль, поскольку они не предусматривают создание палестинского государства, рассказал NEWS.ru бывший член ливанского отделения палестинской национально-освободительной партии ФАТХ Мухаммад Шибли. По его словам, большинство палестинцев хотят не новых решений, а выступают за выполнение многочисленных, уже принятых резолюций ООН.

Мы не хотим, чтобы нами управляли иностранные правительства из числа арабских и западных стран. Все, чего мы требуем, — это создания палестинского государства в границах 1967 года, что ООН нам обещает десятки лет, — сказал Шибли.

Он выразил уверенность, что палестино-израильской конфликт закончился бы или, по крайней мере, перешел бы в более мягкую фазу, если бы Израиль выполнил международные договоренности.

Конфликт бы закончился, если бы Израиль освободил территории, которые мировое сообщество признает оккупированными, вывел бы оттуда свои незаконные с точки зрения международного права поселения и позволил бы палестинцам строить свою страну, — пояснил бывший член ФАТХ.

США и Израиль изучают варианты отправки миротворческих сил, состоящих из военнослужащих разных стран, в сектор Газа при условии поражения палестинского движения ХАМАС. Согласно одному из вариантов урегулирования, анклав перейдет под контроль ближневосточных стран, например Саудовской Аравии и Объединенных Арабских Эмиратов, при поддержке Запада.

Ранее премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху назвал борьбу с ХАМАС войной всего просвещенного мира. Также он поблагодарил ряд лидеров европейских стран за безоговорочную поддержку его страны.