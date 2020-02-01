Лига арабских государств (ЛАГ) поддержала позицию Палестины, которая отвергла предложенный президентом США Дональдом Трампом план урегулирования палестино-израильского конфликта.
ТАСС сообщает, что с таким заявлением выступили главы МИД арабских стран после экстренного совещания 1 февраля.
Как писал NEWS.ru, палестинский лидер Махмуд Аббас заявил о полном разрыве отношений с США, которые 28 января обнародовали план по урегулированию палестино-израильского конфликта.
Инициатива получила неформальное название «сделка века». Согласно документу, Палестина должна отказаться от армии, тяжёлых вооружений и претензий на часть оккупированных Израилем земель Западного берега реки Иордан. Взамен американцы предложили вложить $50 миллиардов в экономику страны.
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