https://static.news.ru/photo/27b2c1de-44ff-11ea-8df0-fa163e074e61_660.jpg Фото: Yousef Masoud/Keystone Press Agency/Global Look Press

Лига арабских государств (ЛАГ) поддержала позицию Палестины, которая отвергла предложенный президентом США Дональдом Трампом план урегулирования палестино-израильского конфликта.

ТАСС сообщает, что с таким заявлением выступили главы МИД арабских стран после экстренного совещания 1 февраля.

Как писал NEWS.ru, палестинский лидер Махмуд Аббас заявил о полном разрыве отношений с США, которые 28 января обнародовали план по урегулированию палестино-израильского конфликта.

Инициатива получила неформальное название «сделка века». Согласно документу, Палестина должна отказаться от армии, тяжёлых вооружений и претензий на часть оккупированных Израилем земель Западного берега реки Иордан. Взамен американцы предложили вложить $50 миллиардов в экономику страны.