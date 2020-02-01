https://static.news.ru/photo/abe2b21e-44e3-11ea-85cc-fa163e074e61_660.jpg Фото: Agoes Rudianto/ZUMAPRESS.com/Global Look Press

Лига арабских государств призвала мировую общественность поддержать право палестинского народа, заявил генеральный секретарь ЛАГ Ахмед Абуль Гейт. Таким образом он прокомментировал «сделку века» главы США Дональда Трампа по урегулированию конфликта между Израилем и Палестиной.

Мы хотим сформулировать единую позицию арабских стран в отношении мирного плана Трампа, — цитирует дипломата портал телеканал Al Arabiya

28 января 2020 года Трамп обнародовал политическую часть своего плана по урегулированию палестино-израильского конфликта. Инициатива получила неформальное название «сделка века». План предусматривает «создание» палестинского государства (Вашингтон не признаёт легитимность уже существующего государственного образования) со столицей в Восточном Иерусалиме.

Еврейское государство, согласно «сделке века», должно будет распространить свой суверенитет на территории Иорданской долины, Иудеи и Самарии (Западный берег реки Иордан). В качестве условий мирного процесса план требует от палестинцев отказаться от вооружённых выступлений, прекратить поддержку движения ХАМАС и демилитаризовать сектор Газа.

Ранее NEWS.ru сообщал, что президент Палестины Махмуд Аббас приедет на заседание Совета Безопасности ООН. Он собирается представить резолюцию против предложенного американским лидером Дональдом Трампом плана урегулирования ситуации на Ближнем Востоке.