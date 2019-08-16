Развязывание Вашингтоном и его союзниками войны против Ирана «подожжёт» весь Ближний Восток. Об этом заявил лидер ливанской шиитской группировки «Хезболла» Хасан Насралла.
Тот, кто подталкивает регион к войне, должен знать, что фронт сопротивления включает сейчас Палестину, Ливан, Сирию, Ирак, Иран и Йемен. Это силы, которые отвергают подчинение, позорные сделки и капитуляцию, они будут защищать Иран в случае конфликта в Персидском заливе, — цитирует главу организации ТАСС.
Как писал News.ru, в случае обострения конфронтации с США Иран может задействовать спящие ячейки «Хезболлы» на территории Штатов. Это следует из материалов дела одного из оперативников «партии Аллаха» Али Курани, который был задержан американскими спецслужбами и был признан в мае этого года виновным в подготовке теракта.