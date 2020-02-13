https://static.news.ru/photo/503fd6a0-4eff-11ea-bd23-fa163e074e61_660.jpg Мевлют Чавушоглу и Сергей Лавров Фото: MFA Russia/via Globallookpress.com

Встреча министра иностранных дел России Сергея Лаврова с главой МИД Турции Мевлютом Чавушоглу состоится в рамках Мюнхенской конференции по безопасности 16 февраля.

Как информирует ТАСС, стороны планируют обсудить ситуацию в сирийской провинции Идлиб.

Ранее на брифинге официальный представитель МИД РФ Мария Захарова рассказала, что в настоящее время формируется график контактов между Москвой и Анкарой для продолжения работы по урегулированию ситуации в Идлибе.

Как сообщал NEWS.ru, турецкий президент Реджеп Эрдоган обвинил российские и сирийские войска в нападении на мирных жителей Идлиба. Он считает, что удары Москвы и Дамаска нацелены на гражданское население, а не на террористов. В связи с этим российский посол в Анкаре Алексей Ерхов стал получать угрозы в свой адрес. По его словам, люди желают дипломату смерти. Он напомнил, что пять лет назад подобная ситуация уже случалась в Алеппо. Тогда всё закончилось убийством посла Андрея Карлова.