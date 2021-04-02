Лавров летит в Тегеран: Россия и Иран хотят забыть обиды

Глава МИД РФ Сергей Лавров планирует посетить Тегеран 13 апреля, подтвердили в российском дипломатическом ведомстве. Одной из главных тем переговоров с министром иностранных дел Ирана Мохаммадом Джавадом Зарифом станет ситуация вокруг Совместного всеобъемлющего плана действий (СВПД) и обстановка в Сирии. Кроме того, от Москвы и Тегерана в ближайшее время ожидают пролонгации соглашения о всеобъемлющем сотрудничестве, которое приобретает особую значимость в свете заключённой между Исламской Республикой и Китаем всесторонней сделки с расчётом на 25 лет.

Визит Лаврова в Тегеран состоится по приглашению иранской стороны, сообщила на регулярном брифинге официальный представитель Министерства иностранных дел РФ Мария Захарова.

Предполагается продолжить обмен мнениями по ряду актуальных международных тем, включая ситуацию вокруг СВПД по иранской ядерной программе, положение дел в Сирии, Афганистане, Йемене и зоне Персидского залива, — уточнила дипломат.

По словам официального представителя МИД РФ, министры рассчитывают обсудить весь спектр вопросов двусторонней повестки, прежде всего её экономической составляющей в том, что касается реализации ключевых совместных проектов в сферах энергетики и транспорта.

Противовес Китаю

В этом году истекает срок действия российско-иранского договора о всеобъемлющем сотрудничестве, которое было подписано 20 лет назад. Власти Исламской Республики ранее подтверждали, что «продление соглашения находится в повестке дня и может обсуждаться, если российские друзья готовы заключить ещё один долгосрочный контракт». Есть предположение, что именно об этом шла речь в послании верховного аятоллы Али Хаменеи президенту Владимиру Путину, которое недавно было передано российской стороне парламентской делегацией из Ирана.

На фоне решения Тегерана подписать с Пекином 25-летнее соглашение о всестороннем сотрудничестве пролонгацию договорённостей с РФ некоторые иранские политики рассматривают как средство противовеса. Тем более что произошедшие за последние месяцы мелкие дипломатические неурядицы, которые, по некоторым сообщениям, обидели Тегеран, создали впечатление о возникновении некоторой дистанции между странами.

В разговоре с NEWS.ru бывший спецпредставитель Госдепартамента по политическому переходу в Сирии Фред Хоф выразил уверенность, что визит Лаврова идёт вразрез с «китайским» контекстом.

Министр Лавров в последнее время громко заявляет о возвращении СВПД в действие. Сказать «да» в ответ на уступки, предложенные Лавровым и призванные дать импульс процессу восстановления СВПД, может оказаться для Ирана спасительным способом, чтобы начать движение к окончательной отмене жёстких экономических санкций. Сказать «да» Лаврову — это также получить возможность ослабить двустороннюю напряжённость с Москвой из-за Сирии, где «зелёный свет», который даёт Россия Израилю на бомбардировку иранских позиций, обходится самому Ирану очень дорого. Фред Хоф бывший спецпредставитель Госдепартамента по политическому переходу в Сирии бывший спецпредставитель Госдепартамента по политическому переходу в Сирии

Тегеран вполне может попросить Москву оказать давление на Израиль с тем, чтобы тот сократил интенсивность ударов в Арабской Республике, считает бывший дипломат. Переговорный успех на «иранском» направлении мог бы принести России определённую пользу в Европе и ослабить призывы к введению дополнительных санкций против Кремля, считает собеседник NEWS.ru.

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Российский ключ к ядерной сделке

Выступая на специальной сессии Ближневосточной конференции международного клуба «Валдай», Лавров сообщил, что Москва представила собственную неформальную «карту» по «реставрации» СВПД. План предполагает, что и Иран, и США будут последовательно и синхронно «шаг за шагом возвращаться к выполнению своих обязательств». Причём французские посредники выразили готовность оказать помощь в том, чтобы сформулировать содержание этих этапов, особенно самого первого, который должен «перезагрузить» всю работу. Российский министр отказался вдаваться в детали, потому что разработка инициативы находится в процессе «и лучше на публику конкретику не выносить».

Восстановив СВПД без всяких довесков, можно параллельно начать процесс по безопасности и сотрудничеству в регионе. Если в рамках этих переговоров есть претензии к Ирану — пожалуйста, кладите их на стол, но и Иран положит свои какие-то претензии к своим соседям и западным странам. Это будет по-честному, — добавил Лавров.

Шеф российской дипломат предупредил, что Москва выступает за то, чтобы ядерная сделка с Ираном была восстановлена в том виде, в котором «она была одобрена Советом Безопасности ООН, без каких-либо модификаций».

Вполне вероятно, что об этих предложениях в ходе визита Лаврова пойдёт речь в первую очередь. Вопрос заключается в том, готовы ли США и Иран сделать откат к тому, что было до президентства Дональда Трампа. Ведь по большому счёту в отношениях стран за эти годы исчез кредит доверия.