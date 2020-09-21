Курды Сирии объединились перед приездом спецпредставителя США

Спецпредставителю США по Сирии Джеймсу Джеффри, прибывшему в восточную часть республики, представлена новая курдская переговорная группа, сообщил NEWS.ru источник, знакомый с ходом диалога Курдского национального совета и партий Курдского национального единства.
Джеймс Джеффри
Как отметил источник NEWS.ru, так называемые курдско-курдские переговоры между КНС и связанными с Демсоюзом фракциями фактически завершились.
Достигнута принципиальная договорённость о формировании Высшего курдского переговорного органа, в который войдут ориентировочно 40 человек. Квоты будут распределены поровну, однако останется место и для независимых представителей, — отметил собеседник издания.
По его словам, учитывая активную роль США и Франции в активизации межсирийских переговоров, во время встреч с Джеффри представители КНС и Демсоюза донесли до американского чиновника планы по запуску работы структуры.
Также он был ознакомлен с механизмом управления органа, для которого уже согласована правовая база — регламентирующий документ. При этом разногласия между КНС и Демсоюзом остаются и касаются главным образом влияния Турции, которая связана с КНС, — заметил источник.
Отметим, что член дискуссионного комитета в составе делегации партий Курдского национального единства Сама Бекдаш в интервью местным СМИ
Ранее источник NEWS.ru рассказал, что Курдский национальный совет обсуждает с Сирийским демократическим советом механизм управления частью территорий Сирийской Арабской Республики без включения в него арабских провинций Ракка и Дейр-эз-Зор.
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