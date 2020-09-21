Курды Сирии объединились перед приездом спецпредставителя США

https://static.news.ru/photo/8837a40e-fc27-11ea-b6a5-fa163e074e61_660.jpg Фото: kurdishstruggle/flickr.com

Спецпредставителю США по Сирии Джеймсу Джеффри, прибывшему в восточную часть республики, представлена новая курдская переговорная группа, сообщил NEWS.ru источник, знакомый с ходом диалога Курдского национального совета и партий Курдского национального единства.

Джеймс Джеффри провёл 21 сентября в Сирии встречи с представителями Курдского национального совета (КНС), тяготеющего к Турции и иракскому клану Барзани, и партиями Курдского национального единства — структуры, объединившей в мае 2020 года в Камышлы 25 курдских политических движений и организаций, среди которых — Демократический союз. Формально это объединение было образовано по инициативе военного командования поддерживаемого США курдско-арабского альянса «Демократические силы Сирии».

Как отметил источник NEWS.ru, так называемые курдско-курдские переговоры между КНС и связанными с Демсоюзом фракциями фактически завершились.

Достигнута принципиальная договорённость о формировании Высшего курдского переговорного органа, в который войдут ориентировочно 40 человек. Квоты будут распределены поровну, однако останется место и для независимых представителей, — отметил собеседник издания.

По его словам, учитывая активную роль США и Франции в активизации межсирийских переговоров, во время встреч с Джеффри представители КНС и Демсоюза донесли до американского чиновника планы по запуску работы структуры.

Также он был ознакомлен с механизмом управления органа, для которого уже согласована правовая база — регламентирующий документ. При этом разногласия между КНС и Демсоюзом остаются и касаются главным образом влияния Турции, которая связана с КНС, — заметил источник.

Отметим, что член дискуссионного комитета в составе делегации партий Курдского национального единства Сама Бекдаш в интервью местным СМИ отмечала , что в состав новой переговорной структуры войдут 16 человек от объединения фракций и 16 человек — от КНС, остальные восемь будут определены путём голосования при условии, что они будут представлять другие силы.

Ранее источник NEWS.ru рассказал, что Курдский национальный совет обсуждает с Сирийским демократическим советом механизм управления частью территорий Сирийской Арабской Республики без включения в него арабских провинций Ракка и Дейр-эз-Зор.