https://static.news.ru/photo/6886ecbc-ea73-11e9-8acc-fa163e074e61_660.jpg Фото: Aboud Hamam/dpa/Global Look Press

Полевые командиры курдских формирований на севере Сирии обвинили Вашингтон в предательстве после заявления американского лидера Дональда Трампа о выводе войск из региона, где намерена начать боевую операцию Турция.

Вы продали нас! — цитирует The Washington Post слова одного из полевых командиров во время видеоконференции со спецпредставителем президента США Джеймсом Джеффри.

Другой командир добавил, что для курдов уже стало привычным предательство иностранных партнёров.

Запись переговоров на сайте газеты не приводится. Комментариев от Госдепартамента США по поводу видеовстречи изданию получить не удалось.

Как ранее писал News.ru, Трамп заявил, что вывод американского контингента из Северной Сирии не означает прекращения поддержки курдов. Он также пригрозил Турции разрушительными последствиями для экономики, если Анкара решится на силовые действия в данном регионе.