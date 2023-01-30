Кто не любит Тегеран? Стоит ли Израиль за ударами по Ирану Есть основания считать, что атаки на ВПК Исламской Республики были осуществлены силами иранских агентов

Фото: Iranian Army Office/Keystone Press Agency/Global Look Press

Власти Исламской Республики Иран (ИРИ) заявили, что в ночь с 28 на 29 января беспилотники нанесли удар по иранскому заводу, относящемуся к военно-промышленному комплексу. Это случилось на фоне продолжающегося кризиса в Исламской Республике, связанного с масштабными протестами. Но также эти события — новое звено в региональной эскалации, которая до сих пор наиболее рельефно проявлялась в виде ставших постоянными ударов ВВС Израиля по базам проиранских формирований в Сирии.

В заявлении Минобороны Ирана говорится, что по объекту в Исфахане были запущены три беспилотника, два из которых были успешно сбиты. Как отметило ведомство, третий аппарат, по-видимому, врезался в здание, причинив «незначительные повреждения» его крыше. При этом никто не был убит или ранен.

По словам официальных лиц США, знакомых с операцией, на которых ссылается издание WSJ, именно Израиль нанес удар беспилотником по оборонному комплексу в Иране, «поскольку США и Израиль ищут новые способы сдержать ядерные и военные амбиции Тегерана».

Надо отметить, что удар по Исфахану случился как раз во время американо-израильских военных учений и мог быть их «заключительным аккордом» — недвусмысленным сигналом Тегерану. В том числе, нельзя исключать, комбинированной атаки с участием израильских истребителей F-35 и БПЛА, которые смогли преодолеть ПВО Ирана. Согласно появлявшейся ранее информации, у Израиля уже имеется опыт использования этих малозаметных истребителей против военных объектов в ИРИ.

Фото: Nir Alon/ZUMAPRESS.com/Global Look Press Израильский F-35

В то же время, если верить заявлениям иранских военных, в атаке участвовали лишь небольшие квадрокоптеры, а не ударные БПЛА с истребителями. В этом случае напрашивается вывод, что акция была осуществлена с иранской территории. За подобными действиями могли стоять, например, курдские группировки или иные оппозиционные сепаратистские движения. Впрочем, нельзя исключать, что и в этом случае к удару по иранским военным объектам были причастны израильские военные и спецслужбы.

Ранее Тегеран уже заявлял, что курдские диверсанты готовили нападение на военный комплекс в Исфахане, а в июле прошлого года были арестованы представители курдских группировок, которые, по словам иранских официальных лиц, работали с Израилем над подготовкой такой операции.

С начала массовых протестов в стране в сентябре 2022 года вооруженные силы и КСИР Ирана нанесли два удара баллистическими ракетами и беспилотниками по соседнему иракскому Курдистану, где, как утверждается, базировались изгнанные из Ирана курдские боевики.

В марте 2022 года иранские войска выпустили несколько ракет по району Эрбиля, также в Иракском Курдистане. Там, по данным иранцев, размещались резидентуры МОССАДа, которые планировали и руководили атаками беспилотников на территории Ирана.

Возможно, что одна такая акция была проведена в феврале 2022 года. Тогда, по сообщению ливанского телеканала Al-Mayadeen, связанного как с «Хезболлой», так и с Ираном, сотни иранских БПЛА различных типов, в том числе ударные дроны, были уничтожены в результате массированного авианалета на иранскую базу недалеко от города Керманшах на западе ИРИ. Согласно сообщению, иранцы приписывают атаку шести ударным беспилотникам израильских ВВС. Израиль не ответил на обвинения и не взял на себя ответственность.

Фото: Sepahnews/Keystone Press Agency/Global Look Press Ракетная установка КСИР Ирана

Как ранее отмечали влиятельные израильские эксперты, МОССАД продолжает действовать на иранской земле «с возрастающей интенсивностью и смелостью» . Кроме ударов по военным объектам на иранской территории, Израиль может нести ответственность за похищения и убийства иранских граждан на территории страны.

Так, по информации издания NYT, бывший тогда главой МОССАДа Йоси Коэн в конце 2019 — начале 2020 года предоставил американскому руководству список готовящихся спецслужбами операций с целью помешать развитию ядерной программы Ирана. В частности, речь шла о подготовке убийства иранского физика-ядерщика Мохсена Фахризаде. В конце февраля 2020 года представители американской администрации, возглавляемой тогда Дональдом Трампом, одобрили планы убийства ученого, утверждает издание. В ноябре 2020 года Фахризаде был убит из пулемета, оснащенного роботизированным устройством с дистанционным управлением.

Еще одна из таких операций могла быть проведена в апреле 2022 года, когда агенты МОССАДа в Иране, как сообщается, захватили иранца по имени Мансур Расули. Он якобы был агентом иранских спецслужб. Расули захватили в его собственном доме и увезли в неизвестном направлении. В израильских СМИ были обнародованы записи, на которых он якобы признается в том, что был завербован силами «Аль-Кудс» для нападения на израильского дипломата в Турции, французского журналиста и американского генерала в Германии.

Фото: Shadi Jarar'Ah/Keystone Press Agency/Global Look Press

В мае 2022 года в Иране был убит высокопоставленный офицер КСИР (по одним данным полковник, по другим бригадный генерал) Сайед Ходаи, который, по сообщениям израильских экспертов, мог быть причастен к организациям атак на объекты и граждан Израиля за рубежом, в частности, к взрыву автомобиля израильского дипломата в Нью-Дели в 2012 году.

При этом в рамках новой стратегии Израиль предпочитает действовать в Иране руками местных иранцев, завербованных МОССАДом, а не собственных кадровых сотрудников. Особенностью такого подхода также становится то, что Тель-Авив не берет на себя ответственность за эти акции, а израильские официальные лица категорически отказываются их обсуждать. Поэтому и в случае с нынешней акцией, если за ней всё-таки стоит Израиль, вряд ли следует ожидать заявления со стороны еврейского государства о его ответственности. Также эта диверсия вполне вписывается в рамки стратегии проведения акций руками иранских граждан с иранской же территории.

В любом случае изменение израильской политики силового воздействия на Иран, произошедшее в период правления кабинета Нафтали Бенета и продолженное нынешним правительством, кажется очевидным. Так называемая контртеррористическая кампания Израиля расширилась от ударов по иранским объектам в Сирии до самого Ирана.