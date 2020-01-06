https://static.news.ru/photo/2fa91502-31bb-11ea-bc3e-fa163e074e61_660.jpg Фото: Rouzbeh Fouladi/ZUMAPRESS.com/Global Look Press

Корпус стражей исламской революции (КСИР) заявил, что нанесёт удар в Соединённых Штатах, если американские военные отреагируют на атаки военных баз в Ираке.

В своём официальном Telegram-канале члены КСИР процитировали западные СМИ, сообщавшие о намерении Пентагона ответить на обстрелы своих военных баз. После «стражи» написали: «на этот раз мы ответим вам в Америке», передаёт CNN.

Как сообщал NEWS.ru ранее, Корпус стражей исламской революции (элитные силы ВС Ирана) считает, что Израиль причастен к убийству генерала-лейтенанта Касема Сулеймани.