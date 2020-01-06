Корпус стражей исламской революции (КСИР) заявил, что нанесёт удар в Соединённых Штатах, если американские военные отреагируют на атаки военных баз в Ираке.
В своём официальном Telegram-канале члены КСИР процитировали западные СМИ, сообщавшие о намерении Пентагона ответить на обстрелы своих военных баз. После «стражи» написали: «на этот раз мы ответим вам в Америке»,
Как сообщал NEWS.ru ранее, Корпус стражей исламской революции (элитные силы ВС Ирана) считает, что Израиль причастен к убийству генерала-лейтенанта Касема Сулеймани.
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