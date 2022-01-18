Красное море становится уязвимым перед ударами из Йемена

Новая мощная атака из Йемена на транспортную и нефтеперерабатывающую инфраструктуру Объединённых Арабских Эмиратов (ОАЭ) вызвала опасения за повторение таких военных акций в отношении других государств региона. Удары, организованные мятежниками-хуситами при помощи беспилотных летательных аппаратов (БПЛА), привлекли пристальное внимание Израиля. Его официальные лица всерьёз считают, что в зону поражения может попасть и портовая инфраструктура Эйлата, города на побережье Красного моря. Повод так думать даёт предполагаемая связь хуситов с Ираном.
Произошедшая накануне атака на стратегические объекты в ОАЭ, организованная из Йемена, обеспокоила представителей израильского разведсообщества. Нападения, которые нанесли ущерб столице страны — Абу-Даби — показали, что дроны хуситов могут преодолевать достаточно большие расстояния. Официальные лица еврейского государства подозревают, что движение «Ансар Аллах» существенно модернизировало парк своих БПЛА, поэтому в зоне поражения, по этим оценкам, могут оказаться и такие красноморские порты, как Эйлат. С учётом распространённого тезиса о близости хуситов к иранскому военному истеблишменту израильтяне опасаются, что ожидать акции возмездия с юга Аравийского полуострова совсем недолго.
О том, что близкие к Ирану силы совершенствуют БПЛА и умные ракеты на подконтрольных объектах в Ираке и Йемене, упоминал ещё два года назад официальный представитель Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ) Хидай Зильберман. Поводы для подобных предположений дала комбинированная атака с применением ракет и беспилотников, которая поразила объекты нефтепрома Саудовской Аравии в 2019 году. Эта кампания стала одной из наиболее разрушительных в истории затяжного йеменского конфликта, в котором Эр-Рияд и его арабские союзники поддержали центральное правительство. Хуситы тогда впервые показали умение одновременно использовать для нападений совершенно разные возможности.
Mohammed Mohammed/XinHua/Global Look Press
Сама обстановка на побережье Красного моря вызывает тревогу не впервые. В январе 2021 года Армия обороны Израиля уже разворачивала свои системы ПРО в районе Эйлата. Это было сделано на фоне приближения годовщины устранения влиятельного иранского генерала Касема Сулеймани, который, как считается, и занимался координацией всех лояльных Тегерану формирований на Ближнем Востоке. Иранская сторона не раз обещала отомстить за убийство военачальника как США, так и их союзникам в регионе.
Рывок в производстве
Неудивительно, что нападение на ОАЭ, которое привело к гибели трёх человек, актуализировало тему «иранской угрозы». Представители оборонных ведомств США, Израиля и европейских стран, на которых ссылается Wall Street Journal, уверены: военная акция против Абу-Даби показала то, насколько Тегеран усовершенствовал свои возможности в сфере производства БПЛА. С учётом того, что мишенью таких атак с лёгкостью становится и транспортная, и нефтеперерабатывающая инфраструктура аравийских государств, с их стороны звучат доводы о том, что уравнение безопасности на локальном уровне кардинально меняется. Согласно отчётам международных экспертов, увеличилась и точность используемых йеменскими мятежниками ракет.
Hani Al-Ansi/dpa/Global Look Press
Выступая в этом месяце на мероприятии, организованном вашингтонским Центром стратегических и международных исследований (CSIS), командующий Пятым флотом ВМС США вице-адмирал Брэд Купер заметил, что американская сторона фиксирует «резкий всплеск активности» БПЛА иранского производства на Ближнем Востоке. Это, по его словам, касается как их возможностей, так и интенсивности нападений. В ответ развёрнутые в регионе американские силы, следует из высказываний вице-адмирала, увеличили использование собственных воздушных и подводных беспилотников. Применение Пентагоном своих БПЛА в Персидском заливе заставляет Иран выдвигать встречные претензии к своим оппонентам.
Возврат к старому
Однако списывать эскалацию исключительно на Иран было бы несправедливо. Хуситы, комментируя организацию операции против Абу-Даби, открыто обвинили аравийское государство в усилении боевых действий на йеменской арене. У них были поводы для обвинений: Эмираты, которые ещё несколько лет назад анонсировали минимизацию военного присутствия на юге Аравийского полуострова и, как кажется, пытались убедить своих союзников в необходимости последовать их примеру, похоже, в последние недели существенно нарастили активность в рамках конфликта. Собеседники Wall Street Journal в армейских кругах США говорят, что активную помощь ОАЭ оказали «Бригадам Амалика» — ополченцам, сражающимся за центральное правительство.
Именно усиленная помощь этим иррегулярным формированиям, по ряду предположений, помогла выдавить хуситов, понёсших в эти недели существенные потери, из ряда районов Шабвы. Эта провинция, занимающая центральную часть страны, представляет собой стратегически важное место, контроль над которым обеспечивает возможность как отрезать хуситов от линий снабжения, так и нейтрализовать их наступательные действий на другие нефтеносные районы. По оценкам американского официоза, ОАЭ усилили координацию с Саудовской Аравией в рамках коалиции, которая сражается против хуситов. Это вносит ясность в позицию Абу-Даби и, по-видимому, даёт ответ на вопрос, смогут ли повториться подобные «беспилотные» диверсии в перспективе.