Красное море становится уязвимым перед ударами из Йемена

Новая мощная атака из Йемена на транспортную и нефтеперерабатывающую инфраструктуру Объединённых Арабских Эмиратов (ОАЭ) вызвала опасения за повторение таких военных акций в отношении других государств региона. Удары, организованные мятежниками-хуситами при помощи беспилотных летательных аппаратов (БПЛА), привлекли пристальное внимание Израиля. Его официальные лица всерьёз считают, что в зону поражения может попасть и портовая инфраструктура Эйлата, города на побережье Красного моря. Повод так думать даёт предполагаемая связь хуситов с Ираном.

Произошедшая накануне атака на стратегические объекты в ОАЭ, организованная из Йемена, обеспокоила представителей израильского разведсообщества. Нападения, которые нанесли ущерб столице страны — Абу-Даби — показали, что дроны хуситов могут преодолевать достаточно большие расстояния. Официальные лица еврейского государства подозревают, что движение «Ансар Аллах» существенно модернизировало парк своих БПЛА, поэтому в зоне поражения, по этим оценкам, могут оказаться и такие красноморские порты, как Эйлат. С учётом распространённого тезиса о близости хуситов к иранскому военному истеблишменту израильтяне опасаются, что ожидать акции возмездия с юга Аравийского полуострова совсем недолго.

О том, что близкие к Ирану силы совершенствуют БПЛА и умные ракеты на подконтрольных объектах в Ираке и Йемене, упоминал ещё два года назад официальный представитель Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ) Хидай Зильберман. Поводы для подобных предположений дала комбинированная атака с применением ракет и беспилотников, которая поразила объекты нефтепрома Саудовской Аравии в 2019 году. Эта кампания стала одной из наиболее разрушительных в истории затяжного йеменского конфликта, в котором Эр-Рияд и его арабские союзники поддержали центральное правительство. Хуситы тогда впервые показали умение одновременно использовать для нападений совершенно разные возможности.

Mohammed Mohammed/XinHua/Global Look Press

Сама обстановка на побережье Красного моря вызывает тревогу не впервые. В январе 2021 года Армия обороны Израиля уже разворачивала свои системы ПРО в районе Эйлата. Это было сделано на фоне приближения годовщины устранения влиятельного иранского генерала Касема Сулеймани, который, как считается, и занимался координацией всех лояльных Тегерану формирований на Ближнем Востоке. Иранская сторона не раз обещала отомстить за убийство военачальника как США, так и их союзникам в регионе.

Рывок в производстве

Неудивительно, что нападение на ОАЭ, которое привело к гибели трёх человек, актуализировало тему «иранской угрозы». Представители оборонных ведомств США, Израиля и европейских стран, на которых ссылается Wall Street Journal, уверены: военная акция против Абу-Даби показала то, насколько Тегеран усовершенствовал свои возможности в сфере производства БПЛА. С учётом того, что мишенью таких атак с лёгкостью становится и транспортная, и нефтеперерабатывающая инфраструктура аравийских государств, с их стороны звучат доводы о том, что уравнение безопасности на локальном уровне кардинально меняется. Согласно отчётам международных экспертов, увеличилась и точность используемых йеменскими мятежниками ракет.

Hani Al-Ansi/dpa/Global Look Press

Выступая в этом месяце на мероприятии, организованном вашингтонским Центром стратегических и международных исследований (CSIS), командующий Пятым флотом ВМС США вице-адмирал Брэд Купер заметил , что американская сторона фиксирует «резкий всплеск активности» БПЛА иранского производства на Ближнем Востоке. Это, по его словам, касается как их возможностей, так и интенсивности нападений. В ответ развёрнутые в регионе американские силы, следует из высказываний вице-адмирала, увеличили использование собственных воздушных и подводных беспилотников. Применение Пентагоном своих БПЛА в Персидском заливе заставляет Иран выдвигать встречные претензии к своим оппонентам.

Возврат к старому

Однако списывать эскалацию исключительно на Иран было бы несправедливо. Хуситы, комментируя организацию операции против Абу-Даби, открыто обвинили аравийское государство в усилении боевых действий на йеменской арене. У них были поводы для обвинений: Эмираты, которые ещё несколько лет назад анонсировали минимизацию военного присутствия на юге Аравийского полуострова и, как кажется, пытались убедить своих союзников в необходимости последовать их примеру, похоже, в последние недели существенно нарастили активность в рамках конфликта. Собеседники Wall Street Journal в армейских кругах США говорят, что активную помощь ОАЭ оказали «Бригадам Амалика» — ополченцам, сражающимся за центральное правительство.