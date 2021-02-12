Королевское оружие: саудиты рискуют рассорить США и Британию

Великобритания и США рискуют втянуться в спор по поводу продажи вооружений Саудовской Аравии. Лондон ожидает, что после заморозки некоторых сделок со своей стороны Вашингтон потребует того же самого и от своих союзников — для того чтобы стимулировать Эр-Рияд остановить многолетний вооружённый конфликт в Йемене. Однако у британской стороны собственный взгляд на важность этого рынка.
Источник The Times в британском правительстве
Аравийская монархия долгое время была одним из важнейших покупателей британской боевой техники. За последнее десятилетие Саудовская Аравия обеспечивала примерно 40% экспорта вооружений Соединённого Королевства. Корректировки в ситуацию внёс скандал вокруг преследования Эр-Риядом политических критиков, заставивший вспомнить и другие спорные досье, в которые долгое время втянута аравийская монархия. В 2019 году постановление британских судебных органов о том, что правительство должным образом не оценило риски йеменского конфликта, привело к паузе в продажах вооружения Саудовской Аравии. Великобритания сняла все ограничения со сделок в начале июля 2020 года после того, как пришла к выводу, что гибель мирного населения в Йемене в результате саудовских бомбардировок — это всего лишь «отдельные инциденты». Официальные данные
Часть британских политиков считает, что контакты с Эр-Риядом в сфере ВТС терять нельзя. Внутри Консервативной партии есть точка зрения, что продажи оружия укрепят оборонную промышленность Великобритании, что, в свою очередь, приведёт к увеличению рабочих мест и укреплению технологической базы страны. В ходу также традиционный британский аргумент по поводу ВТС: если это оружие не продаст Британия, то это сделает Франция. Пятая республика, третий по величине поставщик вооружений в Саудовскую Аравию, судя по всему, не собирается накладывать никаких ограничений. Отдельный фактор, который не может не учитывать Лондон, — это
Пока что администрация Байдена напрямую не требовала от властей Британии последовать её примеру и прекратить продажу оружия, которое может быть использовано в йеменском конфликте. Однако если соответствующее требование будет выдвинуто США, это поставит британцев в очень трудное положение: им придётся искать баланс между выгодой контактов с Персидским заливом и ценностью трансатлантических отношений.