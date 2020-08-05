Капитан судна Rhosus прокомментировал взрыв в порту Бейрута

https://static.news.ru/photo/c0add866-d70c-11ea-b3db-fa163e074e61_660.jpg Фото: vesselfinder.com

Капитан судна Rhosus Борис Прокошев, груз с которого взорвался в порту Бейрута, прокомментировал произошедшее ЧП.

По его словам, в документах на груз значились удобрения для полей.

Нитрат аммония — это удобрения, селитра. Но она была в высокой концентрации — 3 тысячи тонн из Батуми в Мозамбик, — рассказал капитан журналистам «Москвы 24».

Мужчина пояснил, что все помещения на судне были под замком, а ключи хранились в миграционной службе порта. Капитан подчеркнул, что груз якобы выгрузили с корабля и поместили на склад под ответственность министерства транспорта.

Ранее сообщалось, что сухогруз Rhosus под флагом Молдавии был задержан в Бейруте в 2014 году. На борту находилась аммиачная селитра. Владельцем судна числится кипрская компания Teto Shipping. Причиной задержания стало нарушение правил эксплуатации судна и невыплата зарплаты экипажу.

Инспектор отделения Российского профсоюза моряков в Новороссийске Ольга Ананьина рассказала журналистам РИА Новости, что капитан судна в 2014 году обращался за помощью в организацию, когда судно бросил судовладелец. Членами экипажа были граждане России и Украины, которые регулярно обращались за помощью в посольства России и Украины.

4 августа в районе порта Бейрута произошёл мощный взрыв, которые сотряс жилые районы столицы Ливана. По последним данным в результате ЧП погибли более 100 человек. Число пострадавших превысило четыре тысячи человек.

Ливанский телеканал LBCI со ссылкой на власти страны заявил, что причиной взрыва стало ненадлежащее хранение 2750 тонн аммиачной селитры.

NEWS.ru писал, что запасов зерна в Ливане осталось менее чем на месяц, поскольку в результате взрыва была разрушено главное зернохранилище в порту Бейрута. Власти ищут альтернативные хранилища продовольствия.