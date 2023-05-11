Противоречия между Израилем и организацией освобождения Палестины «Исламский джихад» вылились в открытое противостояние. Стороны третий день обмениваются ракетными ударами, а мирные инициативы терпят неудачи. Что дало толчок эскалации, чем она отличается от прошлых противостояний, каким оружием Израиль атакует Газу и что будет дальше — в материале NEWS.ru.
С чего все началось
2 мая в израильской тюрьме после 87 дней голодовки скончался Хадер Аднан — палестинский активист из Газы и бывший официальный представитель национально-освободительного движения «Исламского джихада».
В общей сложности Аднана арестовывали более 12 раз по разным обвинениям: в подстрекательстве к насилию, угрозе национальной безопасности и другим. При этом в самой Газе его позиционировали как примерного семьянина и просто старательного пекаря.
Когда новость о гибели Аднана в тюрьме дошла до палестинцев, боевики «Исламского джихада» выпустили ракеты по Израилю, заявив, что «преступления врага ни за что не останутся без ответа».
Кто участвует в конфликте
Конфликт обострился 9 мая после того, как Армия обороны Израиля произвела массированные авиаудары по позициям организации, ликвидировав троих высокопоставленных членов движения вместе с их женами и детьми. В общей сложности от атак погибли свыше 20 человек, в том числе, предположительно, один гражданин России.
Вскоре к конфликту присоединились и другие военизированные движения из Газы, включая наиболее боеспособную организацию ХАМАС. Правда, степень причастности ХАМАС к запуску ракет все еще неясна. Израильская сторона старается не вмешивать ХАМАС в активную фазу конфликта и утверждает, что ведет боевые действия исключительно против «Исламского джихада».
Что происходит между Израилем и Газой сейчас
К настоящему моменту из Газы по Израилю запустили более 400 ракет. Большинство ударов израильские ПВО сбили в небе.
Накануне Египет, традиционный посредник между Израилем и палестинцами, попытался добиться прекращения огня, но попытки провалились.
По данным палестинских СМИ, их сорвала израильская сторона, которая отказалась выдавать тело погибшего в тюрьме активиста Хадера Аднана и прекратить уничтожать лидеров «Исламского джихада».
В настоящее время попытки наладить переговорный процесс продолжаются, тем временем палестинцы все так же запускают ракеты под эгидой операции «Отмщение за свободных», а Израиль в ходе кампании «Щит и стрела» наносит удары по стартовым позициям ракет и по членам «Исламского джихада».
Так, 11 мая армия Израиля ликвидировала еще одного командира, отвечающего за обстрелы Израиля. Вместе с ним, предположительно, погибли трое палестинцев, в том числе 10-летняя девочка.
Зачем Израиль «стучит по крышам»
Жертвы среди мирного палестинского населения наносят большой ущерб репутации еврейского государства. Международные правозащитные организации зачастую используют такие прецеденты, обвиняя Израиль в военных преступлениях и апартеиде. Поэтому за годы конфликта израильские силы разработали ряд стратегий, позволяющих снизить число жертв среди гражданских.
Одну из тактик, которую армия использует сейчас, разработали в 2006 году. Метод получил название «Стук по крыше». Его суть сводится к тому, чтобы заранее уведомить палестинцев о том, что их дома — военные цели, которые скоро разрушат.
Перед тем как полностью снести здание мощными авиаударами, израильская армия сбрасывает на крыши зданий предупредительные маломощные бомбы и ракеты. Предполагается, что, услышав «стук по крыше», жители поймут, что дому конец и успеют сбежать.
Впрочем, в отчетах Суда по правам человека при ООН и правозащитных организаций вроде Amnesty International метод критикуют за неэффективность, так как в кризисной ситуации люди зачастую слабо представляют, является ли взрыв предупредительным или нет. Более того, от таких «стуков» маломощных боеприпасов люди тоже часто гибнут.
Зачем израильская армия звонит палестинцам
Существует и другая, более гуманная тактика предупреждений, которую использует Израиль, иногда вместе со «стуком».
Служба безопасности Израиля ШАБАК имеет базу телефонных номеров домов, больниц, мечетей и офисных зданий в секторе Газа. Перед тем как снести здание, израильские силы находят в этой базе номера владельцев и жителей, чтобы предупредить их о скорой атаке.
«Как дела? Все в порядке? Это израильская армия — нам нужно взорвать ваш дом. Мы прилагаем все усилия, чтобы минимизировать потери. Пожалуйста, убедитесь, что поблизости никого нет. Через пять минут мы атакуем», — примерно такой текст слышат адресаты звонков.
Палестинцы называют эти предупреждения «звонками смерти» и зачастую отказываются следовать телефонным указаниям, иногда даже ценой жизни. В записи одного из таких разговоров, которую опубликовал эмиратский телеканал Al-Arabiya, слышно, как палестинец требует дать ему больше времени, чтобы вывести жильцов. А когда израильтянин угрожает скорым запуском, просто отказывается выходить.
«Если тебе так жалко моих детей, просто не стреляй по нам — это простой дом с обычными семьями. Мы готовы погибнуть, чтобы мир увидел ваш истинный облик. Да проклянет вас Аллах. Бомбите что хотите. Передай командованию, что Абу Юнес никуда не уйдет», — говорится в записи.
Какие новые технологии показал Израиль
Израиль постоянно обновляет свой военно-технический потенциал. Так, 10 мая в перехвате палестинских ракет впервые задействовали новую систему ПРО «Волшебная палочка», также получившую название «Праща Давида». Она создана для перехвата баллистических, неуправляемых и дозвуковых ракет и установлена у Тель-Авива.
В отражении атак из Газы, предположительно, применялось инновационное израильское лазерное оружие «Железный луч», которое перехватывало дешевые палестинские ракеты и дроны, сбивая их сразу после запуска еще внутри самой Газы.
«Я хочу, чтобы противник впал в полное отчаяние. Больше не нужно будет включать воздушную тревогу — зачем семьям просыпаться посреди ночи и бежать в бомбоубежище, если угрозу перехватили задолго до того, как она пересекли границу?» — описывали возможности лазера разработчики «Железного луча».
В отличие от известной тактической ПРО «Железный купол», запуск ракет которой обходится бюджету Израиля в $100 тыс., каждый выстрел «Луча» стоит около $1.
Вместе с этим система «Железный луч» гораздо лучше справляется с целями на расстоянии менее 4 км, что в целом делает ее оптимальным оружием против дешевых дронов, минометных мин и самодельных палестинских ракет.
В случае если Израиль запустит наземную военную операцию против Газы, вероятно, будут задействованы и другие новые технологии типа инновационных дронов-гранатометов и роботов, способных перевозить снаряжение и амуницию.
Когда закончится конфликт между Израилем и Газой
Судя по тому, что ни одна из сторон до сих пор не отказалась от переговоров при посредничестве Египта, Израиль и «Исламский джихад» заинтересованы в скорейшем окончании конфликта.
«Ничего из ряда вон выходящего не произойдет. Все закончится тем, что, как обычно, будет подписано оперемирие и установлен режим прекращения огня», — сказал NEWS.ru глава отдела изучения Израиля Института востоковедения РАН Дмитрий Марьясис.
ХАМАС, похоже, тоже не заинтересовано в прямой конфронтации, учитывая, как активно оно ее избегало во время всех последних обострений. Даже сейчас, несмотря на массированные удары Израиля по Газе, движение старается не вмешиваться в военные действия.
О том, что ХАМАС не хочет полноценной войны с Израилем, сказал ранее NEWS.ru Муса Абу Марзук, возглавляющий международное направление ХАМАС. При этом он подчеркивал, что в случае чего движение обязательно вмешается, но где именно находится точка невозврата, после которой ХАМАС вмешается, неясно.
«Мы не хотим, чтобы существующие противоречия переросли во всеобъемлющую военную эскалацию, но если Израиль снова навяжет агрессию против Палестины и ее народа где и когда бы то ни было, мы вместе со всем нашим народом будем сопротивляться и защищаться,» — рассказал NEWS.ru Абу Марзук.
Однако, несмотря на всю осторожность руководства организации, если конфликт затянется, то у ХАМАС не будет иного выхода кроме силового вмешательства, сказал NEWS.ru Айман аль-Куса — член ХАМАС из палестинского лагеря беженцев Айн аль-Хелве в Ливане. Он отметил, что у ХАМАС среди палестинцев статус единственной крупной партии, которая, в отличие от большинства других группировок, всегда встает на защиту палестинского народа.
«Это главный актив организации, поэтому руководство пока что просто старается создать видимость, что оно не стоит в стороне. Но рано или поздно нам придется полноценно вмешаться. Для этого мы и существуем», — отметил аль-Куса.
Фото: Mohammed Talatene/dpa/Global Look Press
Израиль нанес несколько массированных авиаударов по cектору Газа
Фото: Mahmoud Issa/Global Look Press
Медики эвакуируют женщину, направляясь в более безопасные районы сектора Газа после израильских авиаударов 10 мая 2023 года
Фото: Mahmoud Issa/Global Look Press
Пострадавшие от израильских ударов делятся переживаниями друг с другом
Фото: IMAGO/Omar Al-Dirawi/apaimages/Global Look Press
Девочка в секторе Газа смотрит из разбитого обстрелом окна
Фото: IMAGO/Omar Al-Dirawi/apaimages/Global Look Press
Разрушенное авиаударом здание в Хан-Юнисе, южная часть сектора Газа, 11 мая 2023 года
Фото: Stringer/Keystone Press Agency/Global Look Press
Палестинец осматривает комнату после авиаударов израильских военных самолетов в Хан-Юнисе, южная часть сектора Газа
Фото: Stringer/Keystone Press Agency/Global Look Press
Мальчик на фоне разрушенного здания после авиаударов израильских военных самолетов в Хан-Юнисе, южная часть сектора Газа, 11 мая 2023 года
Фото: Stringer/Keystone Press Agency/Global Look Press
Девочка на фоне разрушенного здания после авиаударов израильских военных самолетов в Хан-Юнисе, южная часть сектора Газа, 11 мая 2023 года
Фото: Omar Al-Dirawi/Keystone Press Agency/Global Look Press
Разрушенное авиаударом здание в Хан-Юнисе, южная часть сектора Газа, 11 мая 2023 года
Фото: Omar Al-Dirawi/Keystone Press Agency/Global Look Press
Дом палестинцев в секторе Газа. Брат скорбит о двух погибших в результате ударов сестрах, Эмани и Дании Адес
Фото: Omar Al-Dirawi/Keystone Press Agency/Global Look Press
Отец двух погибших в результате израильских ударов сестер говорит о своем горе. Газа, 11 мая 2023 года
Фото: Stringer/Keystone Press Agency/Global Look Press
Разрушенное авиаударом здание в Хан-Юнисе, южная часть сектора Газа, 11 мая 2023 года
Фото: Atia Darwish/Keystone Press Agency/Global Look Press
Люди на фоне разрушенного здания после авиаударов израильских военных самолетов в Хан-Юнисе, южная часть сектора Газа, 11 мая 2023 года