«Как дела? Нам надо взорвать ваш дом»: Израиль атакует Газу новым оружием Израиль предупреждает сектор Газа о предстоящих ударах по телефону, а против палестинских ракет применяет недорогой и эффективный «Железный луч»

Фото: Сгенерировано Midjourney/NEWS.ru

Противоречия между Израилем и организацией освобождения Палестины «Исламский джихад» вылились в открытое противостояние. Стороны третий день обмениваются ракетными ударами, а мирные инициативы терпят неудачи. Что дало толчок эскалации, чем она отличается от прошлых противостояний, каким оружием Израиль атакует Газу и что будет дальше — в материале NEWS.ru.

С чего все началось

2 мая в израильской тюрьме после 87 дней голодовки скончался Хадер Аднан — палестинский активист из Газы и бывший официальный представитель национально-освободительного движения «Исламского джихада».

В общей сложности Аднана арестовывали более 12 раз по разным обвинениям: в подстрекательстве к насилию, угрозе национальной безопасности и другим. При этом в самой Газе его позиционировали как примерного семьянина и просто старательного пекаря.

Когда новость о гибели Аднана в тюрьме дошла до палестинцев, боевики «Исламского джихада» выпустили ракеты по Израилю, заявив, что «преступления врага ни за что не останутся без ответа».

Фото: Nasser Ishtayeh/Keystone Press Agency/Global Look Press Хадер Аднан на плакате

Кто участвует в конфликте

Конфликт обострился 9 мая после того, как Армия обороны Израиля произвела массированные авиаудары по позициям организации, ликвидировав троих высокопоставленных членов движения вместе с их женами и детьми. В общей сложности от атак погибли свыше 20 человек, в том числе, предположительно, один гражданин России.

Вскоре к конфликту присоединились и другие военизированные движения из Газы, включая наиболее боеспособную организацию ХАМАС. Правда, степень причастности ХАМАС к запуску ракет все еще неясна. Израильская сторона старается не вмешивать ХАМАС в активную фазу конфликта и утверждает, что ведет боевые действия исключительно против «Исламского джихада».

Что происходит между Израилем и Газой сейчас

К настоящему моменту из Газы по Израилю запустили более 400 ракет. Большинство ударов израильские ПВО сбили в небе.

Накануне Египет, традиционный посредник между Израилем и палестинцами, попытался добиться прекращения огня, но попытки провалились.

По данным палестинских СМИ, их сорвала израильская сторона, которая отказалась выдавать тело погибшего в тюрьме активиста Хадера Аднана и прекратить уничтожать лидеров «Исламского джихада».

В настоящее время попытки наладить переговорный процесс продолжаются, тем временем палестинцы все так же запускают ракеты под эгидой операции «Отмщение за свободных», а Израиль в ходе кампании «Щит и стрела» наносит удары по стартовым позициям ракет и по членам «Исламского джихада».

Так, 11 мая армия Израиля ликвидировала еще одного командира, отвечающего за обстрелы Израиля. Вместе с ним, предположительно, погибли трое палестинцев, в том числе 10-летняя девочка.

Фото: Mahmoud Issa/Keystone Press Agency/Global Look Press

Зачем Израиль «стучит по крышам»

Жертвы среди мирного палестинского населения наносят большой ущерб репутации еврейского государства. Международные правозащитные организации зачастую используют такие прецеденты, обвиняя Израиль в военных преступлениях и апартеиде. Поэтому за годы конфликта израильские силы разработали ряд стратегий, позволяющих снизить число жертв среди гражданских.

Одну из тактик, которую армия использует сейчас, разработали в 2006 году. Метод получил название «Стук по крыше». Его суть сводится к тому, чтобы заранее уведомить палестинцев о том, что их дома — военные цели, которые скоро разрушат.

Перед тем как полностью снести здание мощными авиаударами, израильская армия сбрасывает на крыши зданий предупредительные маломощные бомбы и ракеты. Предполагается, что, услышав «стук по крыше», жители поймут, что дому конец и успеют сбежать.

Фото: Yasser Qudih/Xinhua/Global Look Press

Впрочем, в отчетах Суда по правам человека при ООН и правозащитных организаций вроде Amnesty International метод критикуют за неэффективность, так как в кризисной ситуации люди зачастую слабо представляют, является ли взрыв предупредительным или нет. Более того, от таких «стуков» маломощных боеприпасов люди тоже часто гибнут.

Зачем израильская армия звонит палестинцам

Существует и другая, более гуманная тактика предупреждений, которую использует Израиль, иногда вместе со «стуком».

Служба безопасности Израиля ШАБАК имеет базу телефонных номеров домов, больниц, мечетей и офисных зданий в секторе Газа. Перед тем как снести здание, израильские силы находят в этой базе номера владельцев и жителей, чтобы предупредить их о скорой атаке.

«Как дела? Все в порядке? Это израильская армия — нам нужно взорвать ваш дом. Мы прилагаем все усилия, чтобы минимизировать потери. Пожалуйста, убедитесь, что поблизости никого нет. Через пять минут мы атакуем», — примерно такой текст слышат адресаты звонков.

Палестинцы называют эти предупреждения «звонками смерти» и зачастую отказываются следовать телефонным указаниям, иногда даже ценой жизни. В записи одного из таких разговоров, которую опубликовал эмиратский телеканал Al-Arabiya, слышно, как палестинец требует дать ему больше времени, чтобы вывести жильцов. А когда израильтянин угрожает скорым запуском, просто отказывается выходить.

«Если тебе так жалко моих детей, просто не стреляй по нам — это простой дом с обычными семьями. Мы готовы погибнуть, чтобы мир увидел ваш истинный облик. Да проклянет вас Аллах. Бомбите что хотите. Передай командованию, что Абу Юнес никуда не уйдет», — говорится в записи.

Фото: Mahmoud Issa/Keystone Press Agency/Global Look Press

Какие новые технологии показал Израиль

Израиль постоянно обновляет свой военно-технический потенциал. Так, 10 мая в перехвате палестинских ракет впервые задействовали новую систему ПРО «Волшебная палочка», также получившую название «Праща Давида». Она создана для перехвата баллистических, неуправляемых и дозвуковых ракет и установлена у Тель-Авива.

В отражении атак из Газы, предположительно, применялось инновационное израильское лазерное оружие «Железный луч», которое перехватывало дешевые палестинские ракеты и дроны, сбивая их сразу после запуска еще внутри самой Газы.

«Я хочу, чтобы противник впал в полное отчаяние. Больше не нужно будет включать воздушную тревогу — зачем семьям просыпаться посреди ночи и бежать в бомбоубежище, если угрозу перехватили задолго до того, как она пересекли границу?» — описывали возможности лазера разработчики «Железного луча».

В отличие от известной тактической ПРО «Железный купол», запуск ракет которой обходится бюджету Израиля в $100 тыс., каждый выстрел «Луча» стоит около $1.

Фото: RAFAEL's IRON BEAM Goes Naval Cистема «Железный луч»

Вместе с этим система «Железный луч» гораздо лучше справляется с целями на расстоянии менее 4 км, что в целом делает ее оптимальным оружием против дешевых дронов, минометных мин и самодельных палестинских ракет.

В случае если Израиль запустит наземную военную операцию против Газы, вероятно, будут задействованы и другие новые технологии типа инновационных дронов-гранатометов и роботов, способных перевозить снаряжение и амуницию.

Когда закончится конфликт между Израилем и Газой

Судя по тому, что ни одна из сторон до сих пор не отказалась от переговоров при посредничестве Египта, Израиль и «Исламский джихад» заинтересованы в скорейшем окончании конфликта.

«Ничего из ряда вон выходящего не произойдет. Все закончится тем, что, как обычно, будет подписано оперемирие и установлен режим прекращения огня», — сказал NEWS.ru глава отдела изучения Израиля Института востоковедения РАН Дмитрий Марьясис.

ХАМАС, похоже, тоже не заинтересовано в прямой конфронтации, учитывая, как активно оно ее избегало во время всех последних обострений. Даже сейчас, несмотря на массированные удары Израиля по Газе, движение старается не вмешиваться в военные действия.

О том, что ХАМАС не хочет полноценной войны с Израилем, сказал ранее NEWS.ru Муса Абу Марзук, возглавляющий международное направление ХАМАС. При этом он подчеркивал, что в случае чего движение обязательно вмешается, но где именно находится точка невозврата, после которой ХАМАС вмешается, неясно.

Фото: Ashraf Amra/Keystone Press Agency/Global Look Press Члены ХАМАС

«Мы не хотим, чтобы существующие противоречия переросли во всеобъемлющую военную эскалацию, но если Израиль снова навяжет агрессию против Палестины и ее народа где и когда бы то ни было, мы вместе со всем нашим народом будем сопротивляться и защищаться,» — рассказал NEWS.ru Абу Марзук.

Однако, несмотря на всю осторожность руководства организации, если конфликт затянется, то у ХАМАС не будет иного выхода кроме силового вмешательства, сказал NEWS.ru Айман аль-Куса — член ХАМАС из палестинского лагеря беженцев Айн аль-Хелве в Ливане. Он отметил, что у ХАМАС среди палестинцев статус единственной крупной партии, которая, в отличие от большинства других группировок, всегда встает на защиту палестинского народа.

«Это главный актив организации, поэтому руководство пока что просто старается создать видимость, что оно не стоит в стороне. Но рано или поздно нам придется полноценно вмешаться. Для этого мы и существуем», — отметил аль-Куса.