Йеменские хуситы обещают «смерть Израилю»: грозит ли Тель-Авиву новый фронт Иран может потребовать от своих прокси в Йемене «отработать» помощь, оказанную им в ходе войны против коалиции во главе с Саудовской Аравией

Фото: Abdulnasser Alseddik/ZUMAPRESS.com/Global Look Press

Израильское информационное агентство i24NEWS со ссылкой на источники в Министерстве обороны страны сообщило, что йеменское зейдитское движение «Ансар Аллах» (хуситы), которое считается близким союзником Ирана и ливанской «Хезболлы», способно стать угрозой Израилю и в случае новой эскалации в секторе Газа или Ливане может присоединиться к атакам против еврейского государства. Сейчас риски столкновения с этим движением, по мнению представителей израильских военных, велики как никогда.

Реальная опасность, с которой сталкивается Израиль, заключается в Йемене. Возможность нападения на Израиль группировки хуситов «Ансар Аллах» стала реальностью в условиях координации между хуситами и «Хезболлой». «Хезболла» обманывает Израиль, привлекая внимание к северному фронту, но Израиль принимает во внимание возможность открытия фронта с юга посредством вооруженных ударов беспилотников, — цитирует i24 заявление своего источника.

Напомним, еще в начале августа начальник штаба ЦАХАЛ Авив Кохави упомянул атаку израильских военных на «третью страну» во время недавних бомбардировок Газы. Кохави не уточнил, какая страна подверглась нападению во время конфликта 5 по 8 августа, но ряд СМИ сообщили, что взрыв 7 августа в лагере в столице Йемена Сане привел к смерти не менее шестерых иранских и ливанских боевиков. Если это действительно так, то скорее можно говорить, что сам Израиль, нанеся превентивный удар по Йемену, спровоцировал хуситов к возможным ответным действиям, которые пока не стали реальностью, но могут случиться в самом ближайшем будущем.

Фото: Mohammed Mohammed/XinHua/Global Look Press Сана

Перемирие в Йемене как повод переключиться на Израиль

Опасения Израиля по поводу угроз из Йемена отнюдь не беспочвенны. В настоящее время в этой стране впервые с начала гражданской войны в 2014 году и военной интервенции в 2015-м держится устойчивое перемирие между хуситами и их противниками из Президентского совета, которому в апреле 2022 года передал свои полномочия признанный ООН президент страны Абдо Раббу Мансур Хади. Его сторонников поддерживают и оказывают прямую военную помощь страны так называемой «антихуситской коалиции» во главе с Саудовской Аравией и ОАЭ.

Перемирие в Йемене успешно продлевалось с июня по август и в начале августа вновь было пролонгировано до октября. Поэтому есть надежда, что мирный процесс в этой стране станет необратимым и положит конец страданиям йеменцев.

В то же время идеология «Ансар Аллах» и его лозунги прямо указывают на то, что мир с его йеменскими противниками и аравийскими соседями отнюдь не означает изменения принципиальных доктринальных установок движения. Наоборот, теперь, когда хуситы чувствуют себя в относительной безопасности в связи с прекращением атак коалиции, они способны продемонстрировать миру, что их лозунг, который прописан на их знамени и эмблеме: «Аллах велик, смерть Америке, смерть Израилю, проклятие иудеям, победа за исламом», не просто слова, как минимум в той части, что касается угроз Израилю.

От консерватизма к «антисионизму»

Движение «Ансар Аллах» возникло в качестве ответа на проводимые республиканскими властями Йемена религиозные реформы. После того как в ходе революции 1962 года в стране был свергнут ее правитель — имам Мухаммад аль -Бадр, представитель династии Рассидов, правившей Йеменом с середины IX века, в государстве возникла проблема легитимности власти.

С точки зрения основ хадавитского зейдизма (особого направления в исламе, на идеологию которого опиралась йеменская государственность, названного в честь первого йеменского имама аль-Хади и считающегося ветвью шиизма, хотя и сильно отличного от того шиизма двунадесятников, который распространен в Иране) правителем государства может быть только имам, потомок Хуссейна или Хассана — внуков Пророка. Он должен быть как светским так и духовным лидером. Республиканская и другие формы правления, кроме имамата, противоречили доктринальным установкам хадавитского зейдизма и считались нелегитимными. Поэтому республиканские власти под видом зейдизма стали распространять в стране салафитское учение йеменского богослова аль-Шаукани, который пытался провести там в начале XIX века религиозную реформацию, подрывая основы традиционного для страны зейдизма. Это давало возможность легитимизировать республиканское правление. Но в действительности подобные воззрения были весьма далеки от классического зейдизма и гораздо больше соответствовали суннитским установкам, что встречало противодействие наиболее последовательных зейдитов.

Для проповеди «истинного зейдизма» и была основана организация «Верующая молодежь» из которой выкристаллизовалось движение «Ансар Аллах», бросившее вызов йеменским властям и с начала XXI века, шесть раз воевавшее с тогдашним президентом страны Али Абдуллой Салехом. В одном из таких конфликтов погиб и основатель «Ансар Аллах» Хуссейн Бадреддиналь-Хути, брат нынешнего главы хуситов Абд аль-Малика аль-Хути. В конце концов хуситы смогли сыграть важную роль вместе с другой исламской партией — «Аль-Ислах» и заставить уйти в отставку президента страны Салеха. В то же время противоречия хуситов с новым президентом Хади и партией «Аль-Ислах» привели к занятию Саны хуситами осенью 2014 года, началу гражданской войны и военной интервенции.

В свою очередь борьба хуситов с йеменским правительством еще в начале 2000-х годов заставила «Ансар Аллах» искать внешних союзников. Таковым для движения стала Исламская Республика Иран (ИРИ).

Фото: Iranian Army Office/Keystone Press Agency/Global Look Press

В идеологическом плане Тегеран также оказал определенное влияние на хуситов. В частности, его воздействие привело к отказу от изначальных требований зейдитов по возвращению имамата и возможности создания в Йемене республики, как это произошло в Иране, а также к выводу на первый план «антисионистской» и «антиимпериалистической» повестки — она позволила «Ансар Аллах» стать одним из участников иранской «Оси сопротивления» и получать военную помощь от Тегерана. Тем не менее, хуситы остаются специфическим сугубо йеменским зейдитским движением, а Иран является для них скорее временным «попутчиком».

«Ансар Аллах» как стенд военной промышленности ИРИ

Однако пока «Ансар Аллах» не решил всех своих вопросов с соседями и не урегулировал отношения, разделив власть с внутрийеменскими оппонентами, хуситы будут по прежнему восприимчивы к сигналам Тегерана. Так, в ответ, на новые поставки ракет, беспилотников и прочих вооружений, от хуситов может потребоваться демонстрация их возможностей, но на этот раз не против их арабских противников, а против основного идеологического оппонента — Израиля, который, несмотря на роль «главного зла» в хуситской догматике, пока избегал любых акций со стороны «Ансар Аллах».

Собственно и ранее хуситы выполняли роль некой «витрины» и «стенда возможностей» иранской военной, прежде всего ракетной, промышленности, демонстрируя не только способности наносить чувствительные и резонансные удары по стратегическим объектам инфраструктуры Саудовской Аравии и ОАЭ. Хуситы также показали, что способны организовать производство как ракет, так и БПЛА на местных ресурсах. Это сигнал всем противникам ИРИ, что при желании Тегеран может поспособствовать созданию ракетной промышленности не только в любой стране мира, не взирая на ее текущие технологические возможности, но и в интересах отдельной «революционной» организации.

Ракетное производство «Ансар Аллах» началось с переоборудования старых советских зенитных ракет С-75 для пусков по наземным целям. Хуситы назвали такую ракету Qaher-1. В то же время с большой долей вероятности технологическая помощь для ее изготовления была предоставлена Ираном, который еще в конце 1980-х годов имел опыт переоборудования С-75 и их китайских копий HQ-2 в тактические ударные комплексы, такие как Tondar 69.

Фото: Борис Кавашкин/ТАСС С-75 «Двина»

Впоследствии у хуситов появились гораздо более совершенные образцы ракет и БПЛА, способные достичь саудовского побережья Персидского залива и ОАЭ. Это произошло, вероятно, когда удалось наладить каналы поставок необходимых запчастей для производства более технологически совершенной продукции, тогда как местная промышленность восполнить эти запчасти была не в состоянии. Новые возможности своих арсеналов хуситы продемонстрировали во время серии операций «Прорыв блокады-1», «Прорыв блоады-2, и «Прорыв блоады-3», которые проводились в марте 2022 года в преддверии договоренностей о прекращении огня.

Основная часть арсенала хуситов сегодня, по-видимому, состоит из ракет Burkan-3 для нанесения ударов на расстояния до 1200 км и ракет малой дальности Badr-1 с дальностью действия 150 км. Наиболее совершенной баллистической ракетой «Ансар Аллах» является Zulfiqar. Она, вероятно, основана на иранской ракете Qiam-1. Ее дальность действия не превышает 1200–1300 км, поэтому она вряд ли способна достичь территории Израиля. Это же касается и крылатых ракет хуситов Quds-1/2.

Однако на вооружении движения могут состоять и образцы, способные достичь Израиля, расстояние до которого от Йемена равно примерно 2200 км. Так, по данным Центра по контролю над вооружениями США, хуситы могут обладать ракетами дальность действия которых до 3 тыс. км.

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Вместе с тем наиболее успешные атаки хуситов (например удар по Абу Даби) были произведены с помощью БПЛА. В частности, «Ансар Аллах» выпускает линейку дронов-камикадзе Samad. Их последняя, наиболее совершенная версия Samad-3 дальностью до 1600 км по своим характеристикам находится посередине между БПЛА и крылатой ракетой. В то же время наличие у Ирана ударных беспилотников-камикадзе Shahed-136, способных поражать цели на расстоянии 2200 км может указывать и на появление их аналогов у хуситов. Эти образцы вооружений способны достичь территории Израиля и могут представлять для него большую угрозу.