Израильским властям пообещали «неделю паралича» Jerusalem Post: лидеры движения против судебной реформы в Израиле анонсировали протесты

Фото: Ilia Yefimovich/Global Look Press

Протесты в Тель-Авиве

Лидеры движения против судебной реформы в Израиле анонсировали масштабные протесты по всей стране, назвав их «неделей паралича», сообщила газета Jerusalem Post. Организаторы акций намерены собираться в местах, где будут находиться представители правительства и депутаты, чтобы выражать свое недовольство в их присутствии.

Издание уточнило, что протестующие объявили о «неделе паралича» спустя сутки после проведения акции «День паралича». В ней, по информации СМИ, приняли участие тысячи человек.

Протесты против судебной реформы в Израиле проходят уже несколько месяцев. Жители страны выступают против принятия пакета реформ, поскольку они урежут полномочия Верховного суда и дадут правительству контроль над назначением судей.

Ранее NEWS.ru писал, что протесты в Израиле, начавшиеся в формате гражданского неповиновения еще в январе в связи с обещанной новым кабмином судебной реформой, грозят перерасти в нечто большее. Президент Израиля Ицхак Герцог опасается, что митинги превратятся в боевые столкновения, а другие политики все чаще говорят об угрозе гражданской войны.