Израильский военный усомнился в возможности полностью искоренить ХАМАС NYT: Израиль возьмет Газу, но не успеет уничтожить ХАМАС полностью

Фото: IDF/XinHua/Global Look Press

Израиль возьмет под контроль сектор Газа, однако у него не хватит времени, чтобы искоренить все силы ХАМАС, предположили авторы газеты The New York Times со ссылкой на слова высокопоставленного израильского военного чиновника. В качестве причины относительной неудачи заявленных целей журналисты называют мировое общественное мнение.

По словам собеседника NYT, израильские войска возьмут анклав под свой контроль уже в ближайшее время. Тем не менее, он не уверен, что у ЦАХАЛ будет достаточно времени, «чтобы искоренить силы ХАМАС», поскольку мировое общественное мнение настроено резко против Израиля. При этом для полной ликвидации радикального движения, по оценкам издания, потребуется несколько месяцев.

Ранее президент Израиля Ицхак Герцог заявил, что Израиль не прекратит борьбу с ХАМАС до момента исчезновения движения. Он подчеркнул, что «эксплуатирование страданий» жителей Газы не сможет остановить действия израильских военных. По словам Герцога, все, кто намеренно или невольно пытается помешать ЦАХАЛ, подрывает не только «обороноспособность Израиля, но и любую надежду на мир, в котором эти ужасы не смогут случиться».

При этом Саудовская Аравия предостерегала Израиль от наземных операций в Газе. В заявлении МИД королевства говорилось, что соответствующий шаг обернется для страны очень серьезными последствиями.