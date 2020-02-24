ЦАХАЛ наносит точечные удары по целям палестинской группировки «Исламский джихад», сообщила пресс-служба армии. По данным военных, они собирались атаковать мирное население Израиля.
Конфликт в секторе Газа обострился 23 февраля, когда солдаты израильской армии открыли огонь по палестинцам, пытавшимся заложить взрывное устройство у разделительного забора на границе с Газой. Позже тревожные сирены сработали в Сдероте и других населённых пунктах. За две волны обстрелом по Ашкелону и прилегающим посёлкам была выпущена 21 ракета, 13 их которых удалось перехватить системе «Железный купол»,
Как писал NEWS.ru ранее, делегация ХАМАС запланировала посетить Москву для проведения переговоров. Представители прилетят в столицу под руководством главы политбюро контролирующего сектор Газа палестинского движения Исмаила Хании.
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