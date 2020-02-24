https://static.news.ru/photo/045702dc-5683-11ea-b3c4-fa163e074e61_660.jpg Фото: Majdi Fathi/ZUMAPRESS.com/Global Look Press

ЦАХАЛ наносит точечные удары по целям палестинской группировки «Исламский джихад», сообщила пресс-служба армии. По данным военных, они собирались атаковать мирное население Израиля.

Конфликт в секторе Газа обострился 23 февраля, когда солдаты израильской армии открыли огонь по палестинцам, пытавшимся заложить взрывное устройство у разделительного забора на границе с Газой. Позже тревожные сирены сработали в Сдероте и других населённых пунктах. За две волны обстрелом по Ашкелону и прилегающим посёлкам была выпущена 21 ракета, 13 их которых удалось перехватить системе «Железный купол», сообщает ЦАХАЛ.

Как писал NEWS.ru ранее, делегация ХАМАС запланировала посетить Москву для проведения переговоров. Представители прилетят в столицу под руководством главы политбюро контролирующего сектор Газа палестинского движения Исмаила Хании.