Сирены сработали на юге Израиля, предупреждая местное население о возможных ракетных обстрелах с территории сектора Газа. Об этом передаёт пресс-служба Армии обороны государства.
Сирены прозвучали в городе Сдероте, селении Ибим, киббуцах Гевим и Нир-Ам, а также колледже Сапир, — приводит сообщение
РИА Новости.
Как писал News.ru, 16 августа система ПВО Израиля «Железный купол» перехватила запущенную из сектора Газа ракету. Это произошло после того, как сирены воздушной тревоги прозвучали в прилегающем к сектору Газа городе Сдерот.