https://static.news.ru/photo/ba263d36-c11d-11e9-b67a-fa163e074e61_660.jpg Фото: Ashraf Amra/ZUMAPRESS.com/Global Look Press

Сирены сработали на юге Израиля, предупреждая местное население о возможных ракетных обстрелах с территории сектора Газа. Об этом передаёт пресс-служба Армии обороны государства.

Сирены прозвучали в городе Сдероте, селении Ибим, киббуцах Гевим и Нир-Ам, а также колледже Сапир, — приводит сообщение РИА Новости .

Как писал News.ru, 16 августа система ПВО Израиля «Железный купол» перехватила запущенную из сектора Газа ракету. Это произошло после того, как сирены воздушной тревоги прозвучали в прилегающем к сектору Газа городе Сдерот.