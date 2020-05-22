Израиль опроверг участие Ирана в кибератаке на еврейское государство

https://static.news.ru/photo/77757f40-9c2a-11ea-9908-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Израильские эксперты в сфере компьютерной безопасности считают, что Иран не участвовал в массированной кибератаке на еврейское государство. По их словам, за провокациями стоят арабоязычные хакеры из Турции, Северной Африки и сектора Газа.

Злоумышленники взломали сотни сайтов и оставили на порталах антисемитские заявления об «уничтожении Израиля», пишет газета The Jerusalem Post.

Аналитики считают, что акцию преступники посвятили «Дню Иерусалима». Некоторые мусульманские страны отмечают его как день борьбы с сионизмом и проводят антиизраильские митинги.

Ранее NEWS.ru сообщал, что представитель Израиля при ООН Данни Данон в письме Совбезу и генсеку Антониу Гутерришу от 8 мая обвинил Тегеран в поставках противотанковых ракетных комплексов «Дехлавия» силам самопровозглашённого фельдмаршала Халифы Хафтара. По словам Данона, снимки четырёх ПТРК всплыли в ноябре 2019 года.