Израиль опроверг участие Ирана в кибератаке на еврейское государство

Израильские эксперты в сфере компьютерной безопасности считают, что Иран не участвовал в массированной кибератаке на еврейское государство. По их словам, за провокациями стоят арабоязычные хакеры из Турции, Северной Африки и сектора Газа.
Злоумышленники взломали сотни сайтов и оставили на порталах антисемитские заявления об «уничтожении Израиля»,
Аналитики считают, что акцию преступники посвятили «Дню Иерусалима». Некоторые мусульманские страны отмечают его как день борьбы с сионизмом и проводят антиизраильские митинги.
Ранее NEWS.ru сообщал, что представитель Израиля при ООН Данни Данон в письме Совбезу и генсеку Антониу Гутерришу от 8 мая обвинил Тегеран в поставках противотанковых ракетных комплексов «Дехлавия» силам самопровозглашённого фельдмаршала Халифы Хафтара. По словам Данона, снимки четырёх ПТРК всплыли в ноябре 2019 года.
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