Израиль: из сектора Газа за ночь выпустили более 200 ракет

https://static.news.ru/photo/18dc68fe-b54c-11eb-96e3-96000091f725_660.jpg Фото: Ashraf Amra/Keystone Press Agency/Global Look Press

Армия обороны Израиля заявила о запуске более 200 ракет из сектора Газа за прошедшую ночь. Пуски были зафиксированы с 19:00 14 мая по 7:00 15 мая, сообщает РИА Новости.

Около 30 запущенных ракет упали в секторе Газа. Система ПРО перехватила более 100 ракет, — говорится в сообщении.

Кроме того, авиация Израиля уничтожила ракетную установку движения ХАМАС, которая использовалась для обстрела Иерусалима ракетами дальнего действия. Об этом в Twitter написал представитель премьер-министра страны Офир Гендельман. Ранее израильские военные заявили, что палестинские группировки с момента обострения запустили по Израилю более двух тысяч ракет.

Вечером 10 мая ситуация на границе Израиля и палестинского анклава резко обострилась. Это произошло после столкновения мусульман с полицией, конфликт перерос в военные действия. Стороны начали обмениваться ракетными ударами. В результате непрерывных обстрелов в Израиле погибли семь мирных жителей, а также один военный, пострадали 200 человек. В Палестине заявили, что погибли более 120 человек, пострадали около тысячи.

Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху сообщил, что власти продолжат действовать для самозащиты от радикалов, которые обстреливают города, прячась за гражданским населением.