Не успел Иран оправиться от недавнего убийства высокопоставленного офицера Комитета стражей Исламской революции (КСИР), как его снова втянули в шпионские игры, навязанные силами «мирового высокомерия» (так иранцы называют США, Израиль и их союзников). Правда на этот раз иранская контрразведка отреагировала оперативно и не дала «врагам революции осуществить коварные планы Запада», который хотел получить образцы почвы в иранской пустыне Деште-Лут на юге страны, где военные Исламской республики проводят ракетные испытания.
Силы безопасности задержали сразу несколько иностранцев, в числе которых и заместитель главы британской миссии Джайлс Уитакер, второй по значимости британский дипломат в стране. При этом не сообщается, когда было произведено задержание. По иранскому ЦТ 6 июля показали кадры, как Уитакер со своей семьей роет землю в пустыне Деште-Лут (это заповедник из списка Всемирного наследия ЮНЕСКО), где в то же время проходил учебный запуск ракет. В репортаже отмечалось, что «дипломат вместо налаживания связей занялся шпионажем», что-то там фотографировал, хотя на табличке у въезда в заповедник было написано, что съемка запрещена.
По некоторым данным, вместе с Уитакером находился муж атташе по культуре Австрии в ИРИ. Во время визита в одну из деревень центрального Ирана он оставил своих сыновей поиграть, а сам пошел «рассматривать местную почву».
В подозрительной поездке также обвинили Мацея Вальчака — преподавателя Университета Николая Коперника в Польше, который, согласно иранским медиа, «связан с сионистским образованием». Вальчак приехал в Иран по программе научного обмена вместе с тремя коллегами, и все они почему-то направились любоваться пустыней Деште-Лут вместо занятий наукой. Вальчак с товарищами заодно отправили некой Патрисии несколько снимков с «военных территорий». Согласно иранским СМИ, дата путешествия Вальчака по пескам точно совпадает со временем запуска учебных ракет.
Иран считает, что за происходящим стоит Израиль, который хочет «использовать граждан других стран, чтобы узнать о ядерных возможностях» своих соседей. Также Тегеран уверен, что доказательства против задержанных иностранцев «неопровержимы», так как сотрудники КСИР пристально следили за поездкой в пустыню как с земли, так и с воздуха, с помощью дронов.
В репортаже на телевидении показали, как одного из задержанных везут с завязанными глазами в неизвестном направлении. Некоторые иранские СМИ пишут, что беспокоится за судьбу иностранцев не стоит, так как Иран якобы пообещал всех отпустить «после того, как они принесут извинения». Впрочем, учитывая сколько болезненных и унизительных пощечин получил от Израиля Тегеран в последнее время (в последние месяцы почти каждую неделю ликвидируют иранского шпиона или убивают офицеров КСИР), с трудом верится, что он так просто упустит шанс отыграться. Российские СМИ пишут, что имелось в виду, что нарушителям после извинений позволили уехать из пустыни, но выпускать их из Ирана пока никто не собирается, особенно учитывая, что за шпионаж в ИРИ полагается смертная казнь.
Однако в Лондоне усомнились в достоверности ареста своего дипломата и назвали кадры, транслируемые в иранских СМИ, ложью. Представитель Великобритании в Соединенных Штатах Сэмюэл Хит вообще сказал, что Уитакер (заместитель британского посла в Тегеране) «уже давно не базируется в Иране». Другие дипломаты также пишут, что Уитакер покинул Иран еще в прошлом декабре.
В последние годы разведка КСИР достаточно часто арестовывала иностранцев, особенно людей с двойным гражданством. Их, как правило, обвиняют в «действиях против национальной безопасности» и шпионаже. Но это один из первых случаев, когда иранцы сообщают об аресте высокопоставленного дипломата. Впрочем, в том, что Иран мог решиться на такой шаг, нет ничего удивительного. Частые убийства ученых и военных на территории Ирана, в которых спецслужбы республики обвиняют Израиль, сильно вредят имиджу всемогущего КСИР, а истории о шпионах хоть как-то помогают контрразведке реабилитироваться в глазах общественности.
В последние месяцы, после нескольких израильских триумфов подряд вроде ареста иранского шпиона Мансура Расули, который планировал ликвидировать нескольких израильских граждан по всему миру, в Иране участилась критика в адрес КСИР. Иранские политики возмущаются, почему иранцы не могут предотвратить «еврейские козни» и сделать что-то серьезное в ответ.
Всю вину за провалы взвалили на экс-главу разведки Хуссейна Таеба. Он, по словам бывшего члена иранского парламента Али Мотахари, «последние 13 лет не был кому-то подотчетен и только мешал силам нацбезопасности». Мотахари также высказал мнение, что все это время разведка КСИР только вредила стране, арестовывая всех иностранцев без разбора.
В конце июня во главе разведки КСИР встал Мохаммад Каземи, который сразу дал понять, что от жесткой политики арестов «иностранных шпионов» он не отойдет. Каземи заявил, что «враг хочет отнять у нас доверие друг к другу и истощить нас изнутри, хочет разрушить наш авторитет на наших собственных глазах», а свою речь Каземи завершил призывом опередить противника и «аннулировать его действия». К такому «аннулированию», по всей видимости, относится и арест британского дипломата.
Впрочем, выявления вражеских шпионов нужны Ирану не только для самоутверждения. По мнению многих правозащитников, Иран специально арестовывает иностранцев по сфабрикованным делам, чтобы затем добиться уступок от Запада в плане снижения санкций или для более выгодных условий по ядерной сделке с Западом. Так, в июне международная организация Amnesty International призвала правительство Британии расследовать дело Назанин Загари-Рэдклифф. Обладательница иранского и британского паспортов шесть лет просидела в иранской тюрьме по подозрению в шпионаже. Освободили ее только 16 марта, когда Лондон согласился выплатить давний долг Тегерану, оставшийся еще со временем Исламской революции. Разумеется, официальный Иран отрицает связь между двумя этими событиями, как, впрочем, и все остальные «домыслы сил мирового высокомерия».