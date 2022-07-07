Лопата как инструмент дипломатии: зачем Иран ловит иностранцев в пустыне Убийства ученых и военных на территории Ирана сильно вредят имиджу КСИР, а истории о шпионах помогают контрразведке реабилитироваться

Фото: Iranian Army Office/Keystone Press Agency/Global Look Press

Не успел Иран оправиться от недавнего убийства высокопоставленного офицера Комитета стражей Исламской революции (КСИР), как его снова втянули в шпионские игры, навязанные силами «мирового высокомерия» (так иранцы называют США, Израиль и их союзников). Правда на этот раз иранская контрразведка отреагировала оперативно и не дала «врагам революции осуществить коварные планы Запада», который хотел получить образцы почвы в иранской пустыне Деште-Лут на юге страны, где военные Исламской республики проводят ракетные испытания.

Силы безопасности задержали сразу несколько иностранцев, в числе которых и заместитель главы британской миссии Джайлс Уитакер, второй по значимости британский дипломат в стране. При этом не сообщается, когда было произведено задержание. По иранскому ЦТ 6 июля показали кадры, как Уитакер со своей семьей роет землю в пустыне Деште-Лут (это заповедник из списка Всемирного наследия ЮНЕСКО), где в то же время проходил учебный запуск ракет. В репортаже отмечалось, что «дипломат вместо налаживания связей занялся шпионажем», что-то там фотографировал, хотя на табличке у въезда в заповедник было написано, что съемка запрещена.

По некоторым данным, вместе с Уитакером находился муж атташе по культуре Австрии в ИРИ. Во время визита в одну из деревень центрального Ирана он оставил своих сыновей поиграть, а сам пошел «рассматривать местную почву».

В подозрительной поездке также обвинили Мацея Вальчака — преподавателя Университета Николая Коперника в Польше, который, согласно иранским медиа, «связан с сионистским образованием». Вальчак приехал в Иран по программе научного обмена вместе с тремя коллегами, и все они почему-то направились любоваться пустыней Деште-Лут вместо занятий наукой. Вальчак с товарищами заодно отправили некой Патрисии несколько снимков с «военных территорий». Согласно иранским СМИ, дата путешествия Вальчака по пескам точно совпадает со временем запуска учебных ракет.

Фото: Iranian Army Office/Keystone Press Agency/Global Look Press

Иран считает, что за происходящим стоит Израиль, который хочет «использовать граждан других стран, чтобы узнать о ядерных возможностях» своих соседей. Также Тегеран уверен, что доказательства против задержанных иностранцев «неопровержимы», так как сотрудники КСИР пристально следили за поездкой в пустыню как с земли, так и с воздуха, с помощью дронов.

В репортаже на телевидении показали, как одного из задержанных везут с завязанными глазами в неизвестном направлении. Некоторые иранские СМИ пишут, что беспокоится за судьбу иностранцев не стоит, так как Иран якобы пообещал всех отпустить «после того, как они принесут извинения». Впрочем, учитывая сколько болезненных и унизительных пощечин получил от Израиля Тегеран в последнее время (в последние месяцы почти каждую неделю ликвидируют иранского шпиона или убивают офицеров КСИР), с трудом верится, что он так просто упустит шанс отыграться. Российские СМИ пишут, что имелось в виду, что нарушителям после извинений позволили уехать из пустыни, но выпускать их из Ирана пока никто не собирается, особенно учитывая, что за шпионаж в ИРИ полагается смертная казнь.

Однако в Лондоне усомнились в достоверности ареста своего дипломата и назвали кадры, транслируемые в иранских СМИ, ложью. Представитель Великобритании в Соединенных Штатах Сэмюэл Хит вообще сказал, что Уитакер (заместитель британского посла в Тегеране) «уже давно не базируется в Иране». Другие дипломаты также пишут, что Уитакер покинул Иран еще в прошлом декабре.

В последние годы разведка КСИР достаточно часто арестовывала иностранцев, особенно людей с двойным гражданством. Их, как правило, обвиняют в «действиях против национальной безопасности» и шпионаже. Но это один из первых случаев, когда иранцы сообщают об аресте высокопоставленного дипломата. Впрочем, в том, что Иран мог решиться на такой шаг, нет ничего удивительного. Частые убийства ученых и военных на территории Ирана, в которых спецслужбы республики обвиняют Израиль, сильно вредят имиджу всемогущего КСИР, а истории о шпионах хоть как-то помогают контрразведке реабилитироваться в глазах общественности.

В последние месяцы, после нескольких израильских триумфов подряд вроде ареста иранского шпиона Мансура Расули, который планировал ликвидировать нескольких израильских граждан по всему миру, в Иране участилась критика в адрес КСИР. Иранские политики возмущаются, почему иранцы не могут предотвратить «еврейские козни» и сделать что-то серьезное в ответ.

Фото: Iranian Army Office/Keystone Press Agency/Global Look Press

Всю вину за провалы взвалили на экс-главу разведки Хуссейна Таеба. Он, по словам бывшего члена иранского парламента Али Мотахари, «последние 13 лет не был кому-то подотчетен и только мешал силам нацбезопасности». Мотахари также высказал мнение, что все это время разведка КСИР только вредила стране, арестовывая всех иностранцев без разбора.

В конце июня во главе разведки КСИР встал Мохаммад Каземи, который сразу дал понять, что от жесткой политики арестов «иностранных шпионов» он не отойдет. Каземи заявил, что «враг хочет отнять у нас доверие друг к другу и истощить нас изнутри, хочет разрушить наш авторитет на наших собственных глазах», а свою речь Каземи завершил призывом опередить противника и «аннулировать его действия». К такому «аннулированию», по всей видимости, относится и арест британского дипломата.

Впрочем, выявления вражеских шпионов нужны Ирану не только для самоутверждения. По мнению многих правозащитников, Иран специально арестовывает иностранцев по сфабрикованным делам, чтобы затем добиться уступок от Запада в плане снижения санкций или для более выгодных условий по ядерной сделке с Западом. Так, в июне международная организация Amnesty International призвала правительство Британии расследовать дело Назанин Загари-Рэдклифф. Обладательница иранского и британского паспортов шесть лет просидела в иранской тюрьме по подозрению в шпионаже. Освободили ее только 16 марта, когда Лондон согласился выплатить давний долг Тегерану, оставшийся еще со временем Исламской революции. Разумеется, официальный Иран отрицает связь между двумя этими событиями, как, впрочем, и все остальные «домыслы сил мирового высокомерия».