ISNA: в Иране казнили еще одного участника беспорядков

Фото: Riccardo Antimiani/Keystone Press Agency/Global Look Press

В Иране публично через повешение казнили еще одного участника беспорядков, выспыхнувших осенью после убийства 22-летней Махси Амини за неправильное одеяние, сообщает ISNA. Мужчина был признан виновным в убийстве двух представителей силовых структур.

По информации агентства, вечером 26 ноября Маджидреза Рахнавард напал на сотрудников безопасности на улице Харамели в Мешхеде. Сначала он нанес несколько последовательных ударов ножом в голову, шею и тело Хосейну Зейналзаде — он получил смертельные ранения, — после чего убил Данияла Резазаде.

Сообщается, что Рахнавард ранил еще четырех человек. По словам одного из очевидцев, злоумышленник наносил прохожим удары ножом, находившихся на его пути во время попытки скрыться с места происшествия.

16 сентября в Тегеране отряд полиции нравов, следящий за соблюдением шариатских норм, задержал и до смерти избил в участке 22-летнюю Махсу Амини за то, что она носила «неправильный» головной убор. Девушка приехала в столицу Ирана из Иракского Курдистана и ходила в платке.

После убийства девушки в Иране вспыхнули протесты, к которым присоединились почти все слои населения страны. По данным Iran International, всего с 17 сентября были убиты 469 протестующих и 61 сотрудник сил безопасности. В декабре стало известно, что правительство Ирана пересмотрит закон об обязательном ношении хиджаба для женщин. По словам Монтазери, обсуждение идет во всех ветвях власти, несмотря на то что их представляют политики-консерваторы.