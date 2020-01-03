Иранская армия привела своих военных в состояние повышенной боевой готовности. Для патрулирования западных границ страны был отправлен истребитель F-14.
Об этом в своём Twitter
— Amichai Stein (@AmichaiStein1)
#BREAKING: Iranian military puts its military on high alert; F-14 fighter have been sent to patroll western borders of the country 3 января 2020 г.
Ранее после убийства иранского генерала Касема Сулеймани министр обороны Израиля созвал экстренное совещание с главами спецслужб и армии для оценки сложившейся ситуации.
Как писал NEWS.ru, американский сенатор-демократ Крис Мерфи не исключает возможности начала войны на Ближнем Востоке из-за гибели главы сил «Кудс».
Сулеймани был убит по распоряжению Дональда Трампа в ходе спецоперации США во время ракетного обстрела аэропорта Багдада.
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