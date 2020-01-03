Фото: Ahmad Halabisaz/XINHUA/Global Look Press

Иранская армия привела своих военных в состояние повышенной боевой готовности. Для патрулирования западных границ страны был отправлен истребитель F-14.

Об этом в своём Twitter сообщает корреспондент из дипломатического пула Израильской общественной радиовещательной корпорации Амичай Штейн.

Ранее после убийства иранского генерала Касема Сулеймани министр обороны Израиля созвал экстренное совещание с главами спецслужб и армии для оценки сложившейся ситуации.

Как писал NEWS.ru, американский сенатор-демократ Крис Мерфи не исключает возможности начала войны на Ближнем Востоке из-за гибели главы сил «Кудс».

Сулеймани был убит по распоряжению Дональда Трампа в ходе спецоперации США во время ракетного обстрела аэропорта Багдада.

Самое интересное — в нашем канале Яндекс.Дзен

News.ru в соцсетях