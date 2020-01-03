https://static.news.ru/photo/128a9c74-2dfc-11ea-8827-fa163e074e61_660.jpg Фото: Ahmad Halabisaz/XINHUA/Global Look Press

Иранская армия привела своих военных в состояние повышенной боевой готовности. Для патрулирования западных границ страны был отправлен истребитель F-14.

Об этом в своём Twitter сообщает корреспондент из дипломатического пула Израильской общественной радиовещательной корпорации Амичай Штейн.

#BREAKING : Iranian military puts its military on high alert; F-14 fighter have been sent to patroll western borders of the country — Amichai Stein (@AmichaiStein1) 3 января 2020 г.

Ранее после убийства иранского генерала Касема Сулеймани министр обороны Израиля созвал экстренное совещание с главами спецслужб и армии для оценки сложившейся ситуации.

Как писал NEWS.ru, американский сенатор-демократ Крис Мерфи не исключает возможности начала войны на Ближнем Востоке из-за гибели главы сил «Кудс».

Сулеймани был убит по распоряжению Дональда Трампа в ходе спецоперации США во время ракетного обстрела аэропорта Багдада.