В Иране вновь зафиксирован серьёзный рост случаев заражения коронавирусом COVID-19. За несколько дней суточные показатели выросли в два раза, что ставит под сомнение эффективность ранее принятых властями шагов по снятию ограничительных мер. Однако возврата к ним, вероятнее всего, тоже не будет.

Ещё в марте, когда эпидемия коронавруса охватила Иран. ситуация казалась практически безнадёжной. Страна по количеству заболевших вышла на второе место в мире — после Китая, откуда распространился COVID-19, — в числе заражённых оказались видные представители государственной верхушки. Власти Исламской Республики вынуждены были ввести ряд ограничительных мер, которые дали эффект. К середине апреля эпидемия, хотя и не была преодолена, пошла на спад. Иранское руководство на этом фоне приняло решение о постепенном снятии ограничений: страна, экономика которой и так находится под давлением санкций, не может позволять себе «простаивать» слишком долго. Однако, как показали события последних дней, этот шаг, возможно, всё-таки оказался преждевременным.

Farshid-Motahari Bina/Global Look Press

В середине недели стало известно, что количество заражённых за сутки превысило 1600 человек — наихудший показатель с 11 апреля. Общее число инфицированных COVID-19 — более ста тысяч. Хотя на показателях частично может сказываться и то, что медицинские учреждения республики совершенствуют систему тестирования на коронавирус (то есть теперь возможно выявление тех случаев заражения, которые раньше медики упускали), основная причина всё же, очевидно, — в снятии ограничений. И это вынуждены признавать даже сами представители иранских властей.

В последние три-четыре дня мы наблюдаем тенденцию к росту, которая говорит о многом, — заявил пресс-секретарь Министерства здравоохранения Киануш Джаханпур. — [Это] основано на нашем поведении, особенно в последние две недели, учитывая, что часть общества, очевидно, изменила отношение [к мерам предосторожности].

При этом иранское руководство не спешит давать радикальный ответ на увеличение числа заболеваний. Как предположил в разговоре с NEWS.ru эксперт Российского совета по международным делам Никита Смагин, находящийся сейчас в Тегеране, власти республики не пойдут на полное возвращение отменённых ранее ограничений. Возможно, часть мер, например, запрет на посещение мечетей и других общественных мест, могут быть введены снова, но в том, что касается предприятий и учреждений, стимулирующих экономическую деятельность, подобные шаги вряд ли возможны, считает аналитик.

Пока говорить о том, что ситуация заметно ухудшилась, наверное, не стоит. В стране лишь четыре дня подряд наблюдается рост числа заражений, а до этого несколько недель было последовательное снижение количества инфицированных. Минимальный показатель был — 800 зарегистрированных случаев. Вообще власти Ирана сразу говорили, что после снятия ограничений (сейчас почти все они отменены) будет вторая волна эпидемии — вероятнее всего, осенью. А за ней может последовать и третья, допускает руководство страны. Что касается общественных настроений, то люди, конечно, без восторга воспринимают ситуацию вокруг. Но, на мой взгляд, это не касается отмены ограничительных мер. У населения в целом падает уровень жизни, реальные доходы. Связано это, в первую очередь, с экономическими проблемами. Разумеется, людей такое положение не устраивает, и уже не так важно, какие меры принимаются в контексте эпидемии. Никита Смагин эксперт Российского совета по международным делам эксперт Российского совета по международным делам

Ситуация в Иране тем не менее может послужить предупреждением для других стран, стремящихся выйти из карантина. Даже государства, экономика которых мощнее иранской, уже активно снимают введённые ранее ограничения. Однако пример ИРИ показывает, что слишком поспешный отказ от карантинных мер опасен очередным осложнением эпидемиологической ситуации, даже когда удалось достигнуть относительных успехов в борьбе с коронавирусом.