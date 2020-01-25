Пентагон принял решение отправить в Ирак свои средства противоракетной обороны (ПРО). Соответствующей новостью со ссылкой на информированные источники делится американская пресса. Поводом стал обстрел Ираном военных объектов США на иракской территории, который последовал за убийством влиятельного иранского генерала Касема Сулеймани в Багдаде. Вопросы вызывает то, какие именно комплексы отправлены на защиту американских позиций.

Первым о том, что американское оборонное ведомство развернёт в Ираке свои средства ПРО, сообщил канал Fox News. Журналисты уточнили, что решение принято не без учёта тех травм, которые получили американские военнослужащие в результате символического ракетного обстрела Ирана в начале января. После того, как медикам на военных объектах в Ираке поступили соответствующие жалобы, как минимум 11 военных были отправлены для прохождения лечения. При этом источники Fox News утверждают: дело оказалось чересчур деликатным. Как известно, президент Дональд Трамп в своём первом выступлении по поводу обострения с Ираном заявил о том, что американские военные не получили ранений в результате обстрелов. Находясь в Давосе, он всё же признал, что слышал о жалобах военнослужащих на здоровье, однако подчеркнул: травмы оказались несерьёзными.

Несмотря на то, что командование вооружённых сил (ВС) США считает в «иранском» контексте конфронтационный сценарий маловероятным, несущих службу в Ираке американцев всё-таки решили «подстраховать».

Дональд Трамп Guo Chen/Xinhua/Global Look Press

Нельзя не обратить внимание на то, что в сообщении Fox News чересчур много фигур умолчания, которые вызывают вопросы о том, что же именно Пентагон направил в Ирак. Так, телеканал не только не указал, чем именно США рассчитывают защитить свои объекты в Ираке, но и констатировал «глобальную нехватку» американских Patriot, которые гипотетически могли бы прикрыть иракское небо. Эти средства ПРО развернуты в Саудовской Аравии, Кувейте и Объединённых Арабских Эмиратах (ОАЭ), но вопрос их ротирования даже не обсуждается. Во-первых, акцент американского военного присутствия на Ближнем Востоке сейчас сделан именно на Аравийском полуострове и там дислоцируется основной контингент американских сил. Во-вторых, допустить вторую атаку на нефтеперерабатывающую инфраструктуру своих аравийских союзников командование ВС США позволить себе больше не может. Урок комбинированного нападения на объекты саудовской компании Saudi Aramco в ночь на 14 сентября 2019 года усвоен хорошо.

В контексте иракской ситуации издание The National Interest обращает внимание на то, что американские военные давно обдумывают временные сценарии укрепления систем ПРО своих союзников. Одна из опций включает в себя применение технологии, которая может обеспечить защиту от ракет, беспилотных летательных аппаратов и других типов угроз. В этой ситуации военные обдумывали использование израильских тактических систем «Железный купол». Такое намерение даже высказывал Корпус морской пехоты США — для противостояния «российской и китайской угрозе». В итоге, ВС США закупили две батареи израильских систем — для временных целей, допустив, что они —­ после тщательного анализа — станут частью постоянной программы. Тем не менее, впоследствии бригадный генерал ВС США Брайан Гибсон сказал, что американская армия нуждается в получении собственного маневренного комплекса, наподобие «Железного купола».