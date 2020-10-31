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Россия помогла Сирии закончить войну и содействует в восстановлении её экономики, а Тегеран собирается превратить Голаны в район боевых действий с израильской стороной. Об этом заявил командир территориальной 210-й дивизии Армии обороны Израиля, бригадный генерал Роман Гофман.

Дивизия военачальника расположена в подконтрольной израильским ВС части Голанских высот. Москва помогала Сирии закончить войну, и сегодня она хочет восстановить там экономику и нормальную жизнь и начать получать экономическую выгоду...