16+

Рубрики

Медиа

Архив

Ближний Восток

Ирак заработал на экспорте нефти в октябре $3,4 млрд

18:52, 01 ноября 2020 19
Фото: AP Photo/ Nabil al-Jurani/ТАСС

Ирак экспортировал в октябре более 89 млн баррелей нефти и заработал 3,4 млрд. Об этом говорится в сообщении Министерства нефти страны.

Общий объём экспорта сырой нефти и доходов по этой статье за прошедший октябрь, согласно предварительной статистике компании, продающей иракскую нефть, достиг 89 153 899 баррелей, выручка составила около $3 436 630 тыс., — приводит иракский телеканал As Sumariyah текст сообщения.

В день Ирак экспортировал около 2,876 млн баррелей, а средняя стоимость нефти составила $38,48.

Ранее контрольный комитет ОПЕК+ неоднократно упоминал Ирак из-за недостаточного сокращения этой страной нефтедобычи согласно квоте, указанной в договорённостях альянса.

Как писал NEWS.ru, эксперты ранее прокомментировали возможность падения цен на нефть ниже $20 долларов за баррель.

Yandex Zen

Самое интересное - в нашем канале Яндекс.Дзен

подписаться
News.ru в соцсетях
Загрузка...
Новости СМИ2
Все фотогалереи

Все видео