Ирак заработал на экспорте нефти в октябре $3,4 млрд

https://static.news.ru/photo/2b544cb0-1c5c-11eb-afa6-fa163e074e61_660.jpgФото: AP Photo/ Nabil al-Jurani/ТАСС
Ирак экспортировал в октябре более 89 млн баррелей нефти и заработал 3,4 млрд. Об этом говорится в сообщении Министерства нефти страны.
Общий объём экспорта сырой нефти и доходов по этой статье за прошедший октябрь, согласно предварительной статистике компании, продающей иракскую нефть, достиг 89 153 899 баррелей, выручка составила около $3 436 630 тыс., — приводит иракский телеканал As Sumariyah текст сообщения.
В день Ирак экспортировал около 2,876 млн баррелей, а средняя стоимость нефти составила $38,48.
Ранее контрольный комитет ОПЕК+ неоднократно упоминал Ирак из-за недостаточного сокращения этой страной нефтедобычи согласно квоте, указанной в договорённостях альянса.
Как писал NEWS.ru, эксперты ранее прокомментировали возможность падения цен на нефть ниже $20 долларов за баррель.