Иордания призвала Британию и США вмешаться в планы Израиля по аннексии

https://static.news.ru/photo/8ca8537c-a352-11ea-aa3c-fa163e074e61_660.jpg Фото: Omer Messinger/Global Look Press

Глава МИД Иордании Айман Сафади предупредил Великобританию и США, что план Израиля по аннексии еврейских поселений на Западном берегу реки Иордан представляет опасность.

Во время телефонного разговора с главой МИД Великобритании Домиником Раабом Сафади он заявил, что израильский план «угрожает шансам на мир», и призвал Рааба помешать Израилю.

То же самое Сафади сказал и госсекретарю США Майку Помпео во время телефонного разговора.

Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху заявил, что распространение суверенитета Израиля на части Западного берега реки Иордан произойдёт в июле. При этом планов менять эту дату нет.

План мирного урегулирования, известный как «Сделка века», предложил американский президент США Дональд Трамп 28 января. Белый дом признаёт Иерусалим единой и неделимой столицей Израиля и открывает для государства возможность аннексировать палестинские территории на Западном берегу реки Иордан.

Кроме того, «Сделка века» предлагает создание демилитаризованного палестинского государства, которое будет лишено контроля над своими границами и воздушным пространством.

Как ранее писал NEWS.ru, введение израильского суверенитета на части Западного берега реки Иордан может быть перенесено на несколько дней или недель.