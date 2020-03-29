https://static.news.ru/photo/92aff0fe-71ca-11ea-a8d2-fa163e074e61_660.jpg Фото: Joshua Conti/Usaf/Global Look Press

Йеменские повстанцы-хуситы взяли на себя ответственность за ракетную атаку столицы Саудовской Аравии — Эр-Рияда. Кроме того, они признались в обстреле города Джизан, что на юго-западе королевства.

Представитель движения заявил, что оно нанесло удар по «чувствительным» объектам саудитов, а также по экономическим и военным ведомствам в Джазане и Асире, недалеко от йеменской границы, пишет «Интерфакс».

Вооружённый конфликт в Йемене продолжается с августа 2014 года. В марте 2015-го туда вторглась коалиция, возглавляемая Саудовской Аравией. По данным правозащитников, за этой время жертвами военных действий стали более 10 тыс. мирных жителей.

Ранее NEWS.ru сообщал, что йеменские повстанцы-хуситы продвинулись к границе с Саудовской Аравией, что поставило под угрозу её экономические объекты. Движение «Ансар Аллах» объявило, что взяло под контроль практически всю северную провинцию Джауф в Йемене и собирается закрепить свои военные успехи «на земле».

Вполне вероятно, что следующей будет провинция Мариб, где расположена важная нефтедобывающая инфраструктура. Есть риски, что повстанческие формирования попытаются атаковать нефтеперерабатывающие объекты в Саудовской Аравии.