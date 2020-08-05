Химик уверен, что селитра в Бейруте не могла взорваться сама по себе

https://static.news.ru/photo/6fa0075c-d723-11ea-8060-fa163e074e61_660.jpg Фото: XinHua/Global Look Press

Кандидат химических наук Юрий Орлов прокомментировал взрыв аммиачной селитры в порту Бейрута. Эксперт убеждён, что удобрения не могли взорваться без введения дополнительных компонентов.

На основе аммиачной селитры взрывчатку делают, используют в горном деле — это хорошо известно. Но сама по себе, без человека, она взорваться не может, — рассказал эксперт в эфире радио Sputnik.

Он подчеркнул, что для взрыва должны быть какие-то дополнительные компоненты, сама по себе селитра не взорвётся, поскольку искры для детонации будет недостаточно.

Без дополнительных компонентов она не взорвётся, — сказал Орлов.

Химик отметил, что удобрение притягивает влагу из воздуха и может комковаться и слёживаться. Из-за такой особенности его хранят в герметичных мешках.

Кандидат химических наук Олег Желтоножко считает, что в порту Бейрута взорвались именно минеральные удобрения. По его словам, об этом свидетельствует внешний вид взрыва. Желтоножко подчеркнул, что версия о взрыве удобрений наиболее правдоподобная.

Военная взрывчатка и промышленная так не взрывается, также не похоже на взрыв пиротехники, — отметил эксперт в интервью РИА Новости.

Взрыв в районе морского порта Бейрута прогремел 4 августа. Взрывная волна повредила десятки автомобилей и домов. В результате ЧП пострадали более четырёх тысяч человек. По данным Ливанского общества Красного креста, в критическом состоянии находятся 60 человек. Жертвами взрыва стали более 100 человек. 5 августа в стране объявлен траур.

Местные власти заявили, что взорвались 2700 тонн аммиачной селитры, которая хранилась в порту после конфискации таможенниками в 2014 году. Посол РФ в Ливане Александр Засыпкин убеждён, что к взрыву привели вопиющие нарушения техники безопасности.

NEWS.ru писал, что предварительной причиной взрыва названа халатность при хранении взрывчатых веществ.