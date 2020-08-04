Губернатор Бейрута сравнил взрыв в порту с ударами по Хиросиме и Нагасаки

https://static.news.ru/photo/6a1f2640-d675-11ea-a21b-fa163e074e61_660.jpg Фото: رباب بدّاح/twitter.com

Губернатор Бейрута Марван Аббуд заявил, что взрыв пиротехники в городском порту сопоставим с ядерными ударами по Хиросиме и Нагасаки в 1945 году.

Случившееся было похоже на события в Японии, Хиросиму и Нагасаки, — сказал Аббуд.

Кроме того он сообщил, что связь с одной из пожарных бригад потеряна, а её местоположение на данный момент неизвестно, передаёт телеканал Sky news Arabia.

Во вторник, 4 августа, в районе бейрутского порта, недалеко от базы ВМС Ливана, раздался мощный взрыв. Он был настолько сильным, что сотряс жилые районы столицы Ливана. Сначала раздался хлопок, потом в дым поднялся чёрный и белый дым, а потом уже громкий взрыв. После этого взрывная волна выбила стёкла в близлежащих домах и зданиях в районе нескольких километрах от эпицентра.

После этого телеканал LBC со ссылкой на главу минздрава Ливана Хамада Хасана сообщил, что в порту взорвался корабль с пиротехникой. Затем телеканал «Аль-Арабия» со ссылкой на источники в службах безопасности сообщил о двух взрывах в Бейруте. Отмечалось, что взрыв произошёл незадолго до 15-й годовщины вердикта спецтрибунала по делу об убийстве премьер-министра Ливана Рафика Харири, требовавшего вывода с территории страны сирийских войск. В результате взрыва в районе порта пострадал фасад здания российского посольства в Ливане.

Как писал NEWS.ru, после двух взрывов в Бейруте сотни человек получили ранения. Их доставляют в местные госпитали.