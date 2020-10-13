Глава КСИР заявил о готовности Тегерана воевать с боевиками в Карабахе

https://static.news.ru/photo/a6e703e0-0d34-11eb-ac05-fa163e074e61_660.jpg Фото: AzeriDefence/facebook.com

Командир Корпуса стражей Исламской революции (КСИР) генерал Рагим Нойе Егдам заявил, что Иран выступает за мирное решение конфликта в Нагорном Карабахе, однако Тегеран готов предоставить Азербайджану военную помощь, если Баку о ней попросит.

Иран всегда за мир в регионе и против кровопролития. Но если Баку обратится к Тегерану за помощью, наши добровольцы всегда готовы, — сказал глава КСИР в интервью «ПолитЭксперту».

При этом он добавил: если в результате обстрелов случайные снаряды продолжат попадать на территорию Ирана, власти станы могут вмешаться в конфликт и в одностороннем порядке.

Западные СМИ распространяют фейковую информацию, пытаясь вмешать Иран в этот конфликт. Это спланированные действия. Их цель — подрыв отношений между Тегераном и Баку, чтобы в случае вражеского нападения на Иран между соседями не было исламского единства, — сказал командующий Корпусом.

Также иранский генерал предупредил: если в конфликт между Баку и Ереваном окажутся вовлечены боевики с Ближнего Востока, Тегеран также может вступить в конфликт.

Как ранее писал NEWS.ru, в российских СМИ распространяется информация, что Ереван начал активно привлекать к участию в своих вооружённых силах (ВС) боевиков РПК, действующих в Сирии и Ираке. Вербовка ведётся в том числе среди курдских отрядов народной самообороны. Набранные группы перебрасываются на территорию Ирана, затем — в Армению, отмечали источники, которых цитировал российский портал «Газета.Ru».

27 сентября в Нагорном Карабахе возобновились открытые боестолкновения. Президент Азербайджана Ильхам Алиев в телевизионном обращении обвинил Ереван в обстреле населённых пунктов и позиций азербайджанской армии на различных направлениях. Он добавил, что провокации Армении в последнее время носили регулярный характер.

Современная стадия конфликта между Арменией и Азербайджаном тянется на протяжении трёх десятилетий. По итогам Карабахской войны 1992–1994 годов под оккупацией находится около 20% азербайджанской территории, контролируемой самопровозглашённой Нагорно-Карабахской Республикой. При этом там на ротационной основе находятся также армянские военные. Ереван не признаёт это официально, но и не скрывает.

Международное сообщество определяет принадлежность этих земель Азербайджану и выступает за дальнейшее продолжение переговорного процесса и против любых попыток решения территориального спора силовым путём. Баку и Ереван неоднократно заявляли о готовности найти компромиссное решение, однако ряд фундаментальных противоречий фактически держат конфликт в замороженном состоянии.

10 октября вступил в силу режим прекращения огня, о котором Баку и Ереван договорились в ходе встречи глав МИД в Москве. Однако вскоре республики обвинили друг друга в его нарушении.