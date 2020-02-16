https://static.news.ru/photo/59195f3a-5099-11ea-8fd4-fa163e074e61_660.jpg Антониу Гутерриш Фото: Luiz Rampelotto/EuropaNewswire/Global Look Press

Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш прибыл в Пакистан, чтобы принять участие в международной конференции по ситуации с беженцами из Афганистана.

Мероприятие началось в Исламабаде и продлится два дня. Кроме генсека, его посетит верховный комиссар ООН по делам беженцев Филиппо Гранди.

Пакистан является одной из главных стран — реципиентов вынужденных афганских переселенцев. Согласно примерным подсчётам, на территории страны проживает около 2,4 млн зарегистрированных и незарегистрированных беженцев из соседнего государства, передаёт Geo TV.

Ранее NEWS.ru писал, что во время атаки афганских ВВС по позициям талибов (члены запрещённого в РФ движения «Талибан») под обстрел попала группа мирных жителей. Инцидент произошёл вечером в пятницу, 14 февраля, в провинции Нангархар. Военные ошиблись при выборе района для нанесения удара. Все погибшие — мужчины, которые возвращались домой после пикника.