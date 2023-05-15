Генсек ООН призвал Израиль и Палестину соблюдать режим прекращения огня Генсек ООН Гутерреш призвал Израиль и Палестину соблюдать режим прекращения огня

Фото: president.gov.ua

Генеральный секретарь ООН Антониу Гуттереш

Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерреш призвал Израиль и Палестину придерживаться режима прекращения огня, передает РИА Новости со ссылкой на его официального представителя Стефана Дюжаррика. Ранее обе стороны достигли соглашения о прекращении военных действий, начавшихся с вечера 13 мая.

Генеральный секретарь приветствует соглашение о прекращении огня, достигнутое прошлой ночью между Израилем и Газой. Он призывает все стороны строго придерживаться этого режима, — сказал Дюжаррик.

Военная операция Израильских Оборонительных Сил (ЦАХАЛ), названная «Щит и стрела», нацелена на уничтожение командования и инфраструктуры группировки «Исламский джихад» на территории сектора Газа. Она началась в ночь на вторник. С тех пор, около тысячи ракет были запущены в сторону Израиля. В результате этих атак были зафиксированы попадания по жилым домам, что привело к смерти одного израильтянина и ранению нескольких человек.

В ответ Израиль атаковал сотни целей радикалов в Газе. Последние данные говорят о 33 погибших палестинцах, включая нескольких высокопоставленных командиров «Исламского джихада».