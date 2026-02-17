Зимняя Олимпиада — 2026
17 февраля 2026 в 14:13

«Это глупо»: верховный лидер Ирана раскритиковал США из-за переговоров

Хаменеи призвал США не предвосхищать итоги переговоров с Ираном по атому

Али Хаменеи Али Хаменеи Фото: Iranian Supreme Leader'S Office/Keystone Press Agency/Global Look Press
США совершают ошибку, пытаясь заранее определить исход переговоров по ядерной программе Ирана, заявил верховный лидер исламской республики Али Хаменеи в эфире телеканала IRIB во время встречи с жителями страны. По его словам, американская сторона предлагает обсудить ядерную энергию, но при этом уже заранее устанавливает, что итогом должно стать ее отсутствие у Тегерана.

Допустим, ты говоришь: давайте поговорим о том-то, достигнем соглашения, тогда почему кто-то заранее определяет результат, что мы обязательно должны прийти к этому выводу! Это глупо, — сказал он.

Также Хаменеи отметил, что у президента США Дональда Трампа не получится уничтожить исламскую республику, как это не удалось предыдущим американским лидерам. Он подчеркнул, что даже самая сильная армия мира может столкнуться с ударами, от которых не оправится.

Ранее Трамп предупредил, что вблизи берегов Ирана вскоре может появиться вторая ударная авианосная группа. Он пояснил, что этот шаг необходим на случай, если дипломатические усилия не приведут к соглашению с Тегераном.

