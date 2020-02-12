https://static.news.ru/photo/bdbf2b62-4d7a-11ea-99bb-fa163e074e61_660.jpg Реджеп Тайип Эрдоган Фото: tccb.gov.tr

Анкара собирается до конца февраля 2020 года вытеснить сирийскую армию за пределы своих наблюдательных пунктов в провинции Идлиб, рассказал президент Турции Реджеп Эрдоган.

Турция полна решимости вытеснить войска режима [президента Сирии Башара Асада. —NEWS.ru] за пределы Идлибской зоны деэскалации, за пределы наших наблюдательных постов, до конца февраля, — цитирует лидера ТАСС.

Он добавил, что ВС Турции готовы применить для достижения цели «любую необходимую силу». Лидер также предупредил, что республика будет наносить удары по позициям сирийских войск даже за пределами территорий, оговорённых в Сочинском меморандуме, если турецкие военные подвергнутся нападению.

Ранее NEWS.ru сообщал, что армия Сирии захватила большое количество военной техники и оружия террористов в Идлибской зоне деэскалации. Об этом сообщили представители координационных штабов России и САР по возвращению беженцев Михаил Мизинцев и Хусейн Махлюф.

Они добавили, что операция Дамаска стала ответом на провокацию боевиков. Среди обнаруженного оборудования есть образцы западного производства, что может говорить о поддержке бандитов из-за рубежа.

Накануне Эрдоган обвинил Москву и Дамаск в ударах по мирным жителям в Идлибе. Он подчеркнул, что Анкара не станет терпеть никаких нарушений в Сирии.