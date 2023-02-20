Владимир Сахмеев

Названо число людей, спасенных из-под завалов после землетрясения в Турции Эрдоган: из-под завалов в Турции вызволили почти 115 тысяч человек

20 февраля 2023 в 18:14

Фото: Mustafa Kaya/XinHua/Global Look Press

Китайские и турецкие спасатели перевозят пострадавшего от землетрясения в Антакье, южная провинция Хатай, Турция