В зоне землетрясений с эпицентром в Кахраманмараше спасены в целом 114 834 человек, а временным жильем обеспечены 1,7 миллиона граждан Турции, сообщил президент страны Реджеп Тайип Эрдоган в ходе визита в провинцию Хатай, передает агентство Andolu. Число жертв при этом превысило 41 тысячу человек. Сносу подлежит 118 тысяч жилых построек.
Работы по определению масштабов разрушений в зоне бедствия близятся к концу. Граждане могут получить отчет о состоянии домов на электронном портале правительства, — заявил Эрдоган.
Он отметил, что в перспективе власти изменят градостроительную политику в сейсмоактивных регионах. Населенные пункты попробуют перенести в горные районы.
Новые жилые массивы в зоне бедствия проектируются с учетом геологической структуры и фактора землетрясений, в соответствии с культурными особенностями региона. Cтремимся по возможности перенести населенные пункты из низин в горные районы, с тем, чтобы не допускать бедствий, связанных с деформацией грунта, — объяснил Эрдоган.
19 февраля сообщалось, что трех человек смогли вызволить из-под завалов спустя 13 дней после землетрясения. По предварительной информации, они были членами одной семьи.
Подземные толчки магнитудой 7,7 настигли Турцию утром 6 февраля. Землетрясение стало самым сильным в стране с 1939 года. Роскосмос обнародовал снимок, на котором запечатлен тектонический разлом в Турции, появившийся в результате мощного землетрясения.