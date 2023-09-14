Эрдоган назначил новых послов Турции в России и на Украине

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Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган подписал указы о назначении новых послов в нескольких странах, включая Россию и Украину, говорится в сообщении Resmi Gazete. Главой турецкой дипмиссии в Российской Федерации стал Танжу Бильгич.

Мустафа Бильген назначен новым послом Турции на Украине. Кроме того, президент Эрдоган также выбрал новых послов для Польши, Марокко и Бурунди.

Танжу Бильгич ранее занимал ряд высоких должностей в турецкой дипломатии, включая должность генерального консула в Санкт-Петербурге в период с 2011 по 2014 год, а также должность заместителя генерального директора по информации и пресс-секретаря Министерства иностранных дел в период с 2014 по 2016 год. Он также занимал пост посла в Белграде с 2016 по 2021 год. С апреля 2021 года он вновь стал пресс-секретарем Министерства иностранных дел и с марта 2023 года, кроме этой должности, занял позицию генерального директора по информации в Министерстве иностранных дел.

4 сентября в Сочи прошла встреча турецкого лидера с президентом России Владимиром Путиным. Они обсудили зерновую сделку, а также затронули ряд других важных вопросов. В частности, речь шла о переговорах с Украиной. Эрдоган изъявил готовность выступить посредником в диалоге Киева и Москвы. Путин в свою очередь отметил, что турецкий президент уделяет огромное внимание урегулированию украинского конфликта.