Экономист спрогнозировал будущее фондового рынка Турции после обвала Экономист Разуваев: фондовый рынок Турции восстановится в ближайшее время

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru

Несмотря на сильный обвал турецкой фондовой биржи после заявления президента Реджепа Тайипа Эрдогана об Израиле, рынок Турции сможет быстро восстановиться, заявил NEWS.ru экономист, финансовый аналитик Александр Разуваев. 30 октября стало известно, что рынок страны после высказываний Эрдогана потерял 550 миллиардов турецких лир. По словам эксперта, ничего критичного для Турции не произошло и уровень торгов на бирже вернется на прежний уровень за одну-две недели.

Президент Турции меняет экономический курс страны. Критика Эрдоганом Израиля обрушила биржи. После его заявления это было ожидаемо, однако это же виртуальные действия, просто подешевели акции. Инвесторы стали беднее, но они могут пока акции просто не продавать. В основном люди вкладывают в Турции доллары и евро в золото, то есть на верность потребителей это не влияет. Из-за лиры фондовый рынок Турции считается одним из самых дешевых в мире. Да, сейчас на фоне политики и новостей биржа приостановила работу, но после восстановится, — сказал Разуваев.

Эрдоган во время митинга в поддержку Палестины в Стамбуле пригрозил странам Запада войной «креста с полумесяцем». Политик добавил, что народ Ближнего Востока настроен решительно и крепко стоит на ногах.

Также в ходе митинга турецкий лидер выразил мнение, что за происходящее в секторе Газа несет ответственность Запад. Кроме того, политик сообщил, что Турция намерена официально объявить Израиль военным преступником перед лицом всего мира, и назвал страну «оккупантом». Он добавил, что Израиль является в руках Запада пешкой, которую можно будет принести в жертву. По его словам, мир раскрыл «коварную и грязную тактику» стран Запада.