Дочь убитого генерала Касема Сулеймани, который командовал силами «Кудс» в составе влиятельного Корпуса стражей Исламской революции, уверенно завоёвывает политическую арену в странах «шиитской оси», к которой, как известно, относятся государства иранской сферы влияния. За последнее время Зейнаб Сулеймани было уделено огромное внимание в близких Исламской Республике СМИ, что стало непривычным явлением для платформ религиозно-политической ориентации.

Зейнаб становится знаменитостью среди иранских ультраконсерваторов и шиитских кругов в Ливане. Первое появление генеральской дочери на публике относят к визиту верховного лидера Ирана Али Хаменеи в её дом для того, чтобы выразить соболезнования. После этого она «отметилась» довольно эмоциональным выступлением на церемонии прощания с Касемом Сулеймани.

Америка и сионисты должны знать, что мученичество моего отца приведет к тёмному для них дню и разрушит их дома. Безумец Трамп, не думай, что всё закончится с мученической смертью моего отца! — произнесла Зейнаб в Тегеране.

В ходе своего выступления она призвала генерального секретаря ливанской шиитской организации «Хезболла» Хасана Насраллу, лидера йеменских повстанцев-хуситов Абдель Малека аль-Хуси и сирийского президента Башара Асада отомстить за американский удар, который привёл к гибели Касема Сулеймани. Зейнаб назвала их «дядями».

Громким наблюдатели считают и её пламенную речь в Бейруте 23 января на мероприятии, организованном при участии «Хезболлы». Во время выступления Зейнаб заявила, что «мученики» «Хезболлы» были хранителями ценностей основателя Исламской Республики Иран Рухоллы Хомейни и его преемника — нынешнего рахбара Хаменеи. Как отмечают наблюдатели, речь дочери Сулеймани была произнесена на арабском языке с почти идеальным ливанским акцентом, что было воспринято с восторгом среди местных шиитов.

На этой неделе Зейнаб разместила в Twitter профессионально выполненный видеоролик о своих переговорах с «дядей Насраллой» в Ливане, которая по-видимому, состоялась несколькими днями ранее. В твите на арабском языке содержится угроза для США и Израиля. На кадрах видно, как Зейнаб и генсек «Хезболлы» ведут беседу в комнате, увешенной портретами Хомейни, Хаменеи, Сулеймани и одного из лидеров иракской шиитской организации «Хашд аш-Шааби» (Силы народной мобилизации) Абу Махди аль-Мухандиса. Он также был убит в результате американского нападения 3 января в Багдаде.

Связанные с Ираном государственные информационные агентства дали высокую оценку встрече. Интересно отметить, что во время беседы камера фокусируется на руке Зейнаб, где находится кольцо, напоминающее тот перстень, который постоянно носил Сулеймани. Тело иранского генерала после американского удара было быстро опознано во многом именно благодаря этому украшению.

Зейнаб была замечена и рядом с Фатимой Мугние — дочерью Имада Мугние, который являлся главнокомандующим военного крыла «Хезболлы» и одним из отцов-основателей этой ливанской военно-политической организации, считающейся проектом Ирана.