Директор управления исторического наследия и музеев Сирии Махмуд Хаммуд сообщил, что его департамент планирует подписать меморандум о сотрудничестве с «Эрмитажем». С этой целью в ноябре 2017 года Арабскую Республику посетит директор российского музея Михаил Пиотровский.
Специалисты «Эрмитажа» должны будут принять участие в восстановлении нескольких исторических зданий и артефактов в Пальмире. Специально для них будут проведены тренинги.
Визит Пиотровского в САР состоится 24 ноября, передаёт
Ранее News.ru писал, что военные США покидают территории на севере Сирии, где Турция намерена провести военную операцию против курдских формирований. Об этом сообщил турецкий лидер Реджеп Эрдоган.
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