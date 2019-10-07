https://static.news.ru/photo/6d6bc3ec-e906-11e9-b1e6-fa163e074e61_660.jpg Михаил Пиотровский Фото: kremlin.ru

Директор управления исторического наследия и музеев Сирии Махмуд Хаммуд сообщил, что его департамент планирует подписать меморандум о сотрудничестве с «Эрмитажем». С этой целью в ноябре 2017 года Арабскую Республику посетит директор российского музея Михаил Пиотровский.

Специалисты «Эрмитажа» должны будут принять участие в восстановлении нескольких исторических зданий и артефактов в Пальмире. Специально для них будут проведены тренинги.

Визит Пиотровского в САР состоится 24 ноября, передаёт РИА Новости .

Ранее News.ru писал, что военные США покидают территории на севере Сирии, где Турция намерена провести военную операцию против курдских формирований. Об этом сообщил турецкий лидер Реджеп Эрдоган.