Число погибших при взрыве в Бейруте выросло до 158

https://static.news.ru/photo/4c38946c-d987-11ea-9440-fa163e074e61_660.jpg Фото: Marwan Naamani/dpa/global Look Press

Число погибших в результате мощного взрыва в порту Бейрута выросло до 158 человек, сообщает Минздрав Ливана. Список пострадавших при этом увеличился до шести тысяч.

Об этом, ссылаясь на данные министерства, сообщает телеканал Al Arabiya.

Ранее, 7 августа, Минздрав опубликовал список жертв, состоящий из 152 имён. Среди погибших значатся не менее 43 сирийцев, шестеро граждан Бангладеш, трое филиппинцев, двое египтян, австралиец и пакистанец. Также в числе жертв числятся сотрудница посольства ФРГ, жена посла Нидерландов, 11 армян и двое бельгийцев.

Прогремевший четыре дня назад в порту взрыв уничтожил или повредил здания в радиусе 10 километров, полностью разрушен порт. Взрывная волна породила сейсмические волны, эквивалентные землетрясению магнитудой 3,3. Её ощутили даже на Кипре. В результате случившегося погибли по меньшей мере 150 человек, пострадали тысячи.

К трагедии привела случайность. В порту взорвались 2700 тонн аммиачной селитры, она была конфискована ещё в 2014 году с судна Rhosus, которое сделало в Бейруте техническую остановку. Моряки, работавшие на корабле, утверждали, что его владельцем был уроженец Хабаровска Игорь Гречушкин, проживающий на Кипре. Детонация селитры могла произойти при проведении сварочных работ. В рамках расследования многих сотрудников порта уже поместили под домашний арест.

Как ранее писал NEWS.ru, более 60 человек пропали без вести после взрыва в порту Бейрута. Об этом говорится в отчёте Министерства здравоохранения страны.