https://static.news.ru/photo/8ee0d31e-316d-11ea-b74b-fa163e074e61_660.jpg Фото: nieyunpeng/Xinhua/Global Look Press

В городе Керман на юго-востоке Ирана началась церемония погребения командующего силами специального назначения «Кудс» Корпуса стражей Исламской революции генерала Касема Сулеймани.

Об этом сообщает агентство ISNA . По его данным, вся процедура займёт несколько минут.

Ранее 7 января похороны Сулеймани были перенесены из-за большого количества желающих проститься с погибшим. Во время церемонии прощания жертвами давки стали по меньшей мере 50 человек.

Ранее NEWS.ru писал о том, что генерал Касем Сулеймани погиб в результате ракетного обстрела аэропорта Багдада. Позже свою причастность к ракетной атаке подтвердили США. Официальный Тегеран в свою очередь назвал атаку «актом международного терроризма» и пообещал отомстить Штатам. Секретарь Высшего совета национальной безопасности государства Али Шамхани сообщил, что Иран разработал 13 вариантов мести Соединённым Штатам Америки за убийство Сулеймани.