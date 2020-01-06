В городе Керман на юго-востоке Ирана началась церемония погребения командующего силами специального назначения «Кудс» Корпуса стражей Исламской революции генерала Касема Сулеймани.
Об этом сообщает агентство
Ранее 7 января похороны Сулеймани были перенесены из-за большого количества желающих проститься с погибшим. Во время церемонии прощания жертвами давки стали по меньшей мере 50 человек.
Ранее NEWS.ru писал о том, что генерал Касем Сулеймани погиб в результате ракетного обстрела аэропорта Багдада. Позже свою причастность к ракетной атаке подтвердили США. Официальный Тегеран в свою очередь назвал атаку «актом международного терроризма» и пообещал отомстить Штатам. Секретарь Высшего совета национальной безопасности государства Али Шамхани сообщил, что Иран разработал 13 вариантов мести Соединённым Штатам Америки за убийство Сулеймани.
Самое интересное — в нашем канале Яндекс.Дзен