Фото: nieyunpeng/Xinhua/Global Look Press

В городе Керман на юго-востоке Ирана началась церемония погребения командующего силами специального назначения «Кудс» Корпуса стражей Исламской революции генерала Касема Сулеймани.

Об этом сообщает агентство ISNA. По его данным, вся процедура займёт несколько минут.

Ранее 7 января похороны Сулеймани были перенесены из-за большого количества желающих проститься с погибшим. Во время церемонии прощания жертвами давки стали по меньшей мере 50 человек.

Ранее NEWS.ru писал о том, что генерал Касем Сулеймани погиб в результате ракетного обстрела аэропорта Багдада. Позже свою причастность к ракетной атаке подтвердили США. Официальный Тегеран в свою очередь назвал атаку «актом международного терроризма» и пообещал отомстить Штатам. Секретарь Высшего совета национальной безопасности государства Али Шамхани сообщил, что Иран разработал 13 вариантов мести Соединённым Штатам Америки за убийство Сулеймани.

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