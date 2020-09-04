Bloomberg: у Кувейта заканчиваются деньги из-за дешёвой нефти

https://static.news.ru/photo/8f1b75d0-ef97-11ea-85ad-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Кувейт находится на гране банкротства. Причиной этого стало падение цен на нефть. 90% казны богатейшего государства Персидского залива составляют доходы от продажи углеводородов.

В стране могут возникнуть проблемы с выплатами госслужащим уже в ноябре. Резервный фонд заполнен на $6,54 млрд, текущие расходы требуют $5,56 млрд. В Минфине страны напомнили, что в государственном секторе заняты 80% работников.

Дефицит бюджета по данным на 1 апреля, когда закончился финансовый год, составил 69% — $18,44 млрд. Национальный банк заявил, что этот показатель составляет почти 10% ВВП. До этого профицит бюджета был на уровне 4,8%.

Как сообщает Bloomberg, согласно прогнозам Национального банка дефицит бюджета может составить 40% ВВП — $46 млрд.

Журналисты отмечают, что правительство и парламент страны по-разному видят выход из сложившейся ситуации. Минфин считает, что использовать резервный Фонд будущих поколений, в котором находится $550 млрд, не следует. Он представляет собой резервную подушку безопасности, обеспечивающую доходность инвестиций при низких процентных ставках. Минфин страны выступает за принятия закона, позволяющего размещать еврооблигации, а также занимать на внешнем и внутреннем рынке до $65 млрд. Парламент отклонил подобное предложение.

Это позор, что, располагая четвёртым по объему Фондом национального благосостояния в мире, правительство стремится в долговую яму. Это свидетельство неудач кабмина, — заявили представители парламента.

В Нацбанке отмечают необходимость принятия закона, поскольку резервы страны стремительно тают, а дефицит увеличивается.

NEWS.ru писал, что цены на нефть перешли к росту после падения 3 сентября.