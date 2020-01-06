https://static.news.ru/photo/84eb3054-3215-11ea-bbbe-fa163e074e61_660.jpg Фото: Maj. Charlie Dietz/Planetpix/Global Look Press

Журналист Bloomberg назвал традиционными действия Ирана против США. Он отметил, что страна Ближнего Востока вряд ли ограничится одним ударом.

По мнению автора издания, США ожидали каких-то необычных шагов со стороны Ирана, однако верховный лидер Али Хаменеи призвал страну к «прямой и пропорциональной атаке».

Отмечается , что в отношении США могут последовать и другие атаки. Так, на сегодняшний день у Ирана есть значительные военные группировки в Ираке, Йемене и Сирии. Они могут нанести удар в любой момент, считает журналист.

Однако аналитики утверждают, что боевой мощи этих группировок недостаточно для прямого противостояния США. В случае эскалации конфликта им грозит поражение.

NEWS.ru сообщал, что обострение ситуации на Ближнем Востоке произошло после убийства генерала Сулеймани. Ответственность за смерть взяли на себя США.