Журналист Bloomberg назвал традиционными действия Ирана против США. Он отметил, что страна Ближнего Востока вряд ли ограничится одним ударом.
По мнению автора издания, США ожидали каких-то необычных шагов со стороны Ирана, однако верховный лидер Али Хаменеи призвал страну к «прямой и пропорциональной атаке».
Однако аналитики утверждают, что боевой мощи этих группировок недостаточно для прямого противостояния США. В случае эскалации конфликта им грозит поражение.
NEWS.ru сообщал, что обострение ситуации на Ближнем Востоке произошло после убийства генерала Сулеймани. Ответственность за смерть взяли на себя США.
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